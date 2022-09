Asesinatos de periodistas ya no son desde el Estado, señala AMLO | MAMAHUA 3

Al reconocer que en México continúan los asesinatos de periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en su administración la "pequeña diferencia" es que éstos ya no son perpetrados desde el Estado.

En La Mañanera, el primer mandatario aseguró que desde que inició su gobierno, el 1o de diciembre de 2018, no se reprime y se garantiza la libertad de expresión.

-Somos el país que más cantidad de periodistas han sido asesinados, pero además el 100 por ciento de los periodistas somos del interior de la República. El escándalo, la confrontación, los señalamientos es aquí en la capital, pero los muertos los estamos poniendo nosotros, señor presidente, le expuso La Verdad.

Ni reprimidos, ni asesinados, dice

“Si, nada más te aclaro algo, digo, porque es importante. No vamos aquí a debatir sobre el número (de periodistas asesinados) sean 10 o 20, 1, no, eso no, nada más que no hay uno, un periodistas reprimido ni mucho menos asesinado como era antes, esa es la pequeña diferencia. Sí hay lamentablemente periodistas asesinados, pero no hay periodistas asesinados por el Estado como era antes", indicó.

López Obrador hizo esta aclaración al referirse a las denuncias que han hecho algunos de sus adversarios en Europa sobre el clima de violencia en la que viven los comunicadores en México.

“Porque van a Europa y nuestros adversarios conservadores se dedican a decir que se asesina a los periodistas. Aquí se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime, no viola derechos humanos eso es lo único y sí tenemos la obligación con los periodistas”.

Aunque dijo el Estado tiene muy claro su responsabilidad de salvaguardar la integridad no solo de los periodistas, sino de todos los mexicanos, “con todas las personas con todos los seres humanos, de proteger la vida, porque el principal de los derechos es la vida y eso lo estamos haciendo”.

De acuerdo a organizaciones civiles este 2022 ha sido el más letal contra los periodistas mexicanos, registrando 18 homicidios, sin embargo, el Gobierno Federal sólo reconoce 14, ya que los otros cuatro los atribuye a actividades diferentes al periodismo.

