Aseguran que Vicente Fox tiene coronavirus y que se encuentra en Italia (VIDEO)

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, podría estar en peligro de muerte, pues en redes sociale se especula que el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), se encuentra en Italia, y el nivel de contagio de covid-19, es muy alto.

En su cuenta de Twitter, publicó un video de Italia, en el que motiva a la ciudadanía a no dejarse vencer por la presencia del coronavirus que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo.

Desde hace unas semanas, Fox se mostró inactivo en sus redes sociales, situación que comenzó a generar rumores entre los usuarios quienes aseguraron que había huido de México tras destaparse actos de corrupción ocurridos durante su administración (2000-2006).

Pese a que el polémico ex presidente panista no aparece en el video comprobando que está en Italia, país europeo duramente azotado por el coronavirus, en su publicación acompaña las imágenes con un texto que levantó las sospechas de su estadía en territorio italiano.

“FORZA ITALIA VENCEREMOS!!!”, que en español diría “Fuerza Italia venceremos”.

La voz de ItalIa y los Italianos.

FORZA ITALIA VENCEREMOS!!! pic.twitter.com/q1GyKf8ahJ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) March 13, 2020

De inmediato Vicente Fox comenzó a recibir decenas de respuestas en las que se burlaban de la publicación y de dar fuerza cuando dejó a México tan débil.

Y es que la palabra “venceremos” causó conflicto a los mexicanos preguntando porque tendría que incluirse si él no se encuentra ahí.

Algunas personas piden que de estar él en Italia, no dejarlo volver a México, pues se encuentra en un país que fue totalmente aislado del resto del mundo por los cientos de casos confirmados de la enfermedad de origen chino.

Vicente Fox está en Italia, aseguran

En días pasados se reveló un video en el que aparece Vicente Fox en una entrevista telefónica con Joaquín López Dóriga, periodista mexicano, y sin darse cuenta, el ex panista acepta que durante su administración dio el visto bueno para los actos de corrupción que se llevaron a cabo.

Vicente Fox podría estar en Italia

Esto generó una ola de polémica en redes sociales y exigiendo una respuesta, pero no la hubo, pues desde hace semanas el ex mandatario abandonó las redes sociales y se cree que huyó a Italia para no enfrentar a la justicia mexicana.

Te podría interesar: Señalan a Vicente Fox como uno de los ex presidentes más CORRUPTOS de México

Al menos 65.6 por ciento de los mexicanos creen que Fox es el ex presidentes más corrupto que México ha tenido, y así se lo han hecho saber, por lo que recalcan no dejarlo regresar al país.