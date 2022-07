Asegura López Obrador que el Seguro Popular era simulación

El seguro popular era una simulación en todos los sentidos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al supervisar los avances del traslado de los servicios de salud de Nayarit al Gobierno federal.

En Rosamorada, Nayarit, el titular del Ejecutivo señaló que se simulaba en la entrega de recursos, en la adquisición de medicinas, en la contratación de personal, etcétera.

"Porque lo que había era una gran simulación (...) Se enviaban dinero a los gobiernos estatales y se empleaba con otros fines o se lo robaban", puntualizó.

Nayarit invierte más de 50 millones de pesos en hospitales

Nayarit es la primera de las entidades en que se echó a andar el programa de federalización de los servicios de salud.

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que en Nayarit se invirtieron cerca de 54 millones de pesos para la rehabilitación de hospitales, clínicas y centros de salud, y se han puesto el operación quirófanos que llevaban hasta 14 años sin operar

Hace 26 años se tomó una decisión, el acuerdo nacional para la descentralización de los servicios de salud de Nayarit, y se dijo que el grado de desarrollo del país, que la complejidad para la ejecución de decisiones desde el orden federal eran tantas que debían ser los estados los responsables de los servicios de salud.

"¿Qué pasó? Se fragmentó lo que debió haber estado unido e integrado. Se inició un proceso de privatización silenciosa, comprometiendo el acceso público. En este hospital tuvimos que cerrar una caja porque en este hospital, vergonzosamente se cobraba", explicó Robledo.

Durante el acto protocolario hubo protestas de médicos que exigen ser basificados, y el presidente López Obrador se comprometió a que serán atendidos.

¿Cuándo desapareció el Seguro Popular?

Senado de la República ha hecho desaparecer al Seguro Popular de todo México

El Senado de la República ha hecho desaparecer al Seguro Popular de todo México, la cual ha sido la instancia médica en donde innumerables familias que no son derechohabientes podían recibir atención médica, sin embargo, pese a que ya no existirá, dichas personas no han quedado desamparadas pues esto es lo que se ha creado para ellos.

Fue le pasado 15 de noviembre cuando se aprobó en lo general las reformas y derogaciones a la Ley General de Salud así como a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud Pública autorizaron la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

