Asegura AMLO que gobierno no está involucrado en ataque a Ciro

Durante esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la única hipótesis que se debe descartar es que el gobierno esté involucrado en el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva.

Además señaló que ya pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, una investigación a fondo para ver todas las hipótesis posibles.

En conferencia de prensa, aseguró que su gobierno no es represor y “nosotros no silenciamos a nadie”.

El jefe del Ejecutivo federal dijo, “No descarta ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, pero eso corresponde a la autoridad, es que el gobierno que yo represento no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida”.

Insistió en que se solidarizan con el periodista y por ello se ordenó una investigación a fondo, para ver todas las hipótesis. "Se va avanzando, lo está atendiendo la Fiscalía de la Ciudad de México y le tengo confianza, y le he pedido a la jefa de gobierno que se haga una investigación a fondo, para saber qué sucedió".

Sin embargo, López Obrador mencionó otras posibles hipótesis cómo la de que podrían ser grupos contrarios a la Cuarta Transformación quienes hayan llevado a cabo el atentado el pasado 15 de diciembre.

También señaló que el atentado podría tratarse de un asunto relacionado con el crimen organizado, o de un plan de la oposición a su gobierno para tratar de desestabilizar a la administración federal.

“Grupos contrarios a nosotros, para afectar, hayan llevado a cabo un acto con esas características. En este caso en particular, les diría de que además de una vileza, no tendría el efecto..., porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así, es una cuestión de convicciones”, resaltó.

