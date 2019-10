Arturo Zamora renuncia a la CNOP del PRI

Las renuncias en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) continúan; hoy, Arturo Zamora Jiménez presentó su renuncia a la Secretaría General Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

En una carta enviada al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dice que el motivo por el que deja su cargo es para atender compromisos personales, así como proyectos profesionales.

Además, agradeció al sector popular priista e indicó que sigue velando por las causas de los ciudadanos.

Cabe mencionar que ni en las redes sociales del CNOP Nacional y en las de Zamora han manifestado de esta situación. Lo último que se supo es que aprobaron la convocatoria del sector popular para los consejeros políticos nacionales del PRI.

Cabe mencionar que hace dos días, Joel Ayala, a través del Twitter dio a conocer que dejaba su cargo como Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), esto fue lo que indicó:

"Me permito informar de mi separación formal del @PRI_Nacional; no sin antes, dejar testimonio de mi reconocimiento y gratitud a las oportunidades brindadas durante mi historial de militancia en ese Instituto Político. Aclarando que no existe resentimiento alguno".