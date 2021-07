Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN es captado de vacaciones en Nueva York

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar fue captado de vacaciones por las calles de Nueva York; las fotografías compartidas en redes sociales causaron polémica pues usuarios señalaron al ministro por no cumplir con la “austeridad” que promueve el actual gobierno federal.

Las fotografías fueron compartidas por el ex diputado Fernando Belanuzarán, y ellas se pudo observar al ministro presidente junto a su esposa en la 5ta. Avenida.

Zaldívar fue captado con un short negro y camisa chedrán, mientras caminaba junto al Rockefeller Plaza y la Avenida de las Américas, la zona turística de la Gran Manzana cargando unas bolsas.

Recordemos que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló al presidente de la SCJN por reconocer la corrupción en el Poder Judicial.

Eliminan fotografías de Zaldívar en Nueva York

Presidente de la SCJN en Nueva York.

El ex diputado Fernando Belanuzarán compartió las fotografías del ministro presidente en Twitter acompañado de la siguiente frase: Zaldívar vacacionando en Nueva York. No tienen nada de malo, se hubiera llevado a Bartlett”.

Las instantáneas generaron una serie de burlas y críticas en redes sociales, por lo que exdirigente perredista se disculpó y eliminó las imágenes.

“Como dije, no tiene nada de malo que @ArturoZaldivarL vacacione en NY. Tampoco que los ciudadanos sepan dónde vacaciona el presidente de la @SCJN; por eso compartió las fotos. Pero leo ofensas personales contra él y su esposa, lo cual me apena. Por eso borro tuit y me disculpo”, posteó en Twitter.

¿Qué hizo Arturo Zaldívar?

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Tras la polémica en redes sociales, el ministro presidente de la Corte se manifestó en su cuenta de Twitter por donde expresó que el respeto a la dignidad de todas las personas es un fundamento de la democracia y aseguró que sin él no es posible avanzar como país.

“El respeto a la dignidad de todas las personas es fundamento de una democracia en la que los derechos humanos sean una realidad. Sin este presupuesto no podremos conciliar nuestras diferencias, ni avanzar como país. Más razones y menos insultos. Todos los derechos para todas las personas”, expresó.

Y es que el como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha visto envuelto en gran polémica, es especial tras la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por lo que en abril, los partidos PAN, PRI y PRD anunciaron que alistan acción de inconstitucionalidad contra ‘Ley Zaldívar’ del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

