Arturo Zaldívar: No quiero dos años más como presidente de la SCJN

“Yo no quiero dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseguró este viernes Arturo Zaldívar durante una entrevista de radio, donde fue cuestionado sobre ¿para qué querría dos años más la presidencia de la SCJN?

También en sus redes sociales, Zaldívar compartió un documento en el que manifestó que permanecerá en el cargo únicamente en el periodo para el que fue electo.

Esto, luego de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general y en lo particular la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte.

“Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado no participamos en su elaboración. Su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo.

“Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emití pronunciamiento personal al respecto. Ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado, estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegará presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver, cualquier cuestión de constitucionalidad”, manifestó en el documento que difundió en sus redes sociales.

Saldívar rechaza los 2 años extras en la presidencia de la SCJN

El Congreso aprobó extender dos años la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN.

También, Arturo Zaldívar recalcó: “Ejerceré el cargo de presidente de la SCJN y del PJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria”.

En tanto, durante la entrevista radiofónica, Arturo Zaldívar dejó en claro que él en ningún momento solicitó que ampliaran dos años más su cargo.

“Yo estoy ejerciendo el cargo para el que fui electo. Ese transitorio no fue decisión mía ni idea mía, eso ya lo he dicho consecuentemente, yo estoy dentro del plazo para el cual fui electo y no me voy a distraer con ese tema”, recalcó.

Es por esa razón que el presidente de la SCJN dejó el tema en manos de la Corte en la que confió que resolverá “de la mejor manera”.

