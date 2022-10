Arresto de migrantes sigue creciendo en el sexenio

Continúa la detención de migrantes mexicanos en Estados Unidos y por cuarto año consecutivo, dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cifra rebasa la anterior, por lo que se han alcanzado números históricos de connacionales aprehendidos en el país del norte.

Según cifras oficiales, diariamente se hacía el arresto de más de 20 mil personas originarias de México que intentaban lograr el sueño americano; esto quiere decir que cada hora, 93 personas caían en manos de elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La CBP dijo que el mes de marzo fue en el que se registraron más arrestos en el año, con un total de 88 mil 132 detenciones que representan 41% más que el año anterior.

Pese a las detenciones, en La Verdad Noticias dimos a conocer que EE.UU. sancionó a los agentes fronterizos por perseguir a migrantes en Texas, ya que pudieron provocar una tragedia.

Arresto de migrantes con la 4T

Las cifras de arrestos de migrantes son alarmantes

En los cuatro años que van de la llamada Cuarta Transformación, se han reportado las siguientes cifras:

237 mil 78 arrestos en 2019

297 mil 711 en 2020

655 mil 594 en 2021

Suman 808 mil 339 en lo que va de 2022

“Entre más gente tiene necesidad de salir, más grave es tu escenario interno y no podemos ignorarlo, sino analizarlo bien y establecer medidas correctivas, que no las veo que estén caminando”, dijo el ex titular de INM a El Universal.

Detalló también que el incremento de flujo de mexicanos que desean cruzar la frontera, comenzó entre mayo y junio del año 2020.

Así mismo aseguró que en este gobierno, “se echó a perder una curva de estabilidad muy grande que traíamos desde 2008”, pero se perdió por los efectos económicos provocados por el desempleo., el cierre de empresas y también la pérdida de ingresos familiares.

Por su parte, la coordinadora de la organización civil Agenda Migrante, Eunice Rendón, indicó que en los últimos años se ha registrado un repunte significativo en las cifras migratorias, principalmente de connacionales.

“En México se prevé que siga incrementándose la cifra de compatriotas que buscan internarse de manera irregular en Estados Unidos”.

Entre los factores que destacan para la migración de los mexicanos, es la inseguridad que se vive, , por ello consideró prioritario implementar estrategias de seguridad más integrales.

Todo parece indicar que es en este gobierno en el que repuntó el índice de migrantes que desean cruzar al territorio de Estados Unidos, por lo que se pide implementar estrategias urgentes.

Te puede interesar: Migrantes abandonan a dos bebés en el desierto de Arizona; están graves

¿Qué pasa con los migrantes mexicanos?

Millones de mexicnaos buscan llegar a Estados Unidos



La entrada migrantes mexicanos a Estados Unidos disminuyó pues son arrestados por la patrulla fronteriza y los deportan, así como lo han hecho con los indocumentados de El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes cruzaron a México para llegar a la frontera con el país del norte.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.