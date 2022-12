Arranca sucesión por presidencia de la Corte; siete ministros van por el cargo

La sucesión del titular del Poder Judicial de la Federación que incluye las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cargos que, hasta el último día de este mes, recaen en el ministro Arturo Zaldívar, arrancó este lunes.

Son siete los aspirantes a ocupar el cargo del máximo tribunal de la nación. Entre los interesados para ocupar la presidencia se encuentran tres mujeres. La elección por presidencia de la SCJN se realizará el 2 de enero de 2023

Se trata de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández, quien incluso anunció públicamente su intención de convertirse en la primera mujer que presida el máximo tribunal del país.

Candidatos para presidir la Corte presentarán sus propuestas

En relación a los ministros que también compiten para encabezar la Corte, se encuentran: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En el caso de Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo: el primero ya fue presidente del máximo tribunal del país, mientras que el segundo no alcanzaría a completar el periodo de cuatro años, pues meses antes concluye su encargo en la Corte, por lo que junto con Arturo Zaldívar -al no permitirse la reelección en el periodo inmediato-, ya no aspiran al cargo.

Respecto a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, en un primer momento reconoció su interés por la sucesión presidencial; sin embargo, reconsideró su aspiración, pues todavía no cumple un año como integrante del máximo tribunal del país.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, de acuerdo al artículo 26 del reglamento interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros que aspiren a suceder a Zaldívar en la Presidencia, tienen hasta hoy, lunes 5 de diciembre, para presentar a sus compañeros “las líneas generales conforme las cuales desarrollarían dicha función”.

