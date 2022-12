Arma Barbosa en Puebla marcha pro Amlo.

El Gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, encabezó este domingo una marcha multitudinaria a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la “Cuarta Transformación”.

El Centro Histórico de Puebla se convirtió en un estacionamiento de combis, camiones, camionetas van y otros vehículos, los cuales transportaron a personas de los 216 municipios a esta ciudad capital.

En silla de ruedas, empujado por su esposa Rosario Orozco y protegido por un cinturón de trabajadores que no permitía que la gente se acercara, el Mandatario poblano recorrió el Paseo Bravo, desde la altura de El Gallito y hasta el Zócalo.

¿Qué políticos participaron en la marcha pro Amlo?

Algunos de los políticos que participaon en la marcha de este domingo en Puebla fueron: el presidente del Senado, Alejandro Armenta, Sergio Salomón, líder del Congreso estatal, a titular de Economía estatal, Olivia Salomón y el titular Salud, José Antonio Martínez.

Los anteriores con aspiraciones para la candidatura gubernamental de 2024.

"Estoy con el Gobernador Luis Miguel Barbosa, es el líder político, está haciendo un gran esfuerzo, me vengo a sumar como senador, con humildad, estoy con Andrés Manuel, estoy con Morena", dijo Armenta a medios locales.

Al llegar al Zócalo, Barbosa aseguró que la movilización no tenía fines electorales, aunque en ella fueron vistas múltiples banderas de Morena y del Partido del Trabajo (PT), así como frases para apoyarlo y también al Presidente López Obrador.

"La 'Cuarta Transformación' llegó y llegó, tendrá que transformar la sociedad misma, el País mismo, y tendrá un final feliz. Por eso, por la Cuarta Transformación, por dejar presente que Puebla es tierra obradorista, es que estamos acá, y por eso al unísono decimos: ¡Es un honor estar con Obrador!, ¡Es un honor estar con Obrador!", dijo en un escenario montado.

"Este enorme evento, el más grande en la historia moderna de Puebla, no tiene fines electorales, no tiene propósitos de impulsar aspiraciones, no, no las tiene, pero sí deja claro una cosa, a dónde está la mayoría, y la mayoría está de este lado 'chingao', está acá, acá está la mayoría , acá de este lado, con el pensamiento progresista, la calle es nuestra".

Miguel Barbosa arremetió contra el INE

En su discurso, Barbosa también arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual quiere suprimir el Ejecutivo federal a través de una propuesta legislativa.

"Tuvieron que llegar 33 millones de votos en 2018 para que le reconocieran el triunfo a López Obrador, 33 millones de votos, si hubiera sido menos le hubieran hecho trampa nuevamente, desde dónde, desde el INE le hubieran hecho trampa, hoy no podemos permitir que este modelo electoral se siga aplicando", acusó.

El pasado 27 de noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador organizó una marcha luego que dos semanas antes también habían marchado personas pero en su contra y para pedir que no modificara el presupuesto y estructura del INE a través de la reforma constitucional o de leyes secundarias.

