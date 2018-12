Aprueban primer paquete fiscal de municipios

Integrantes de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado de Yucatán aprobaron por unanimidad el primer paquete fiscal correspondiente a las leyes de ingreso 2019 de 84 municipios, en el cual también retiraron solicitudes de empréstitos de los ayuntamientos de Tixkokob, Quintana Roo y Akil.



En el orden día de esta comisión, también se aprobó por unanimidad retirar los puntos de la discusión y votación de los dictámenes de las nuevas leyes de Hacienda de Kanasín, Motul, Peto, Tekax, Tepakan y Tzucacab; así como el de reformas a las leyes de Hacienda de Dzidzantún, Sacalúm, Temáx y Umán, a solicitud de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN,) quien indicó que se le debe dar el trato y estudio que se merecen.



Los municipios que se integran en el dictamen avalado son: Abalá, Akil, Bokobá, Cacalchén, Calotmul, Cansacab, Cantamayec, Cenotillo, Cuncunul, Cuzamá, Chacsinkín, Chapab, Chicxulub Pueblo, Chichimilá, Chikindzonot, Chocholá, Dzemúl, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Homún, Izamal, Kantunil, Kinchil, Mayapan, Opichén, Quintana Roo, Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahdziú, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekit, Tecoh, Telchac Pueblo, Tetiz, Teya, Tixcacalcupul, Tixmehuac, Tunkás y Valladolid.



Además: Baca, Buctzotz, Chumayel, Espita, Halachó, Hocabá, Huhí, Hunucmá, Ixil, Kaua, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mocochá, Muna, Muxupip, Peto, Sacalúm, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Tahmek, Teabo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, Ticúl, Tinum, Tixkokob, Tixpehual, Uayma, Ucú, Xocchel, Yaxcabá y Yaxkukul.



Los paquetes fiscales que quedaron pendientes y que estarán en otro paquete, son: Sucilá, Dzidzantún, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Acanceh, Progreso, Motul, Conkal, Timucuy, Chankom, Dzan, Celestún, Panabá, Chemax, Kanasín, Umán, Tizimín, Hoctún, Tecoh y Yobaín.



En asuntos generales, Warnel May Escobar (PRI) solicitó que se distribuya la iniciativa de su fracción para reformar el artículo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, que contiene modificaciones a diversos rubros cuyo impacto fortalece las haciendas municipales de todos los ayuntamientos.



En respuesta, Díaz Lizama indicó que, por cuestión procesal, la petición debió realizarse al leerse el orden del día en el punto de asuntos en cartera (no en asuntos generales) además que, citando la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, señaló que, al ser una iniciativa turnada en comisiones unidas, se debe sesionar de manera conjunta; ante ello, May Escobar pidió que se someta a votación su solicitud.



El presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN) enfatizo en que dicha iniciativa fue turnada a comisiones conjuntas, con la de Puntos Constitucionales y Gobernación, para lo cual ha estado en coordinación con la Secretaría General y se le dará trámite cuando lo decidan ambos cuerpos colegiados.



Comparecerán candidatos a comisionado del INAIP



En sesión de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, se dio a conocer la lista de los aspirantes para ocupar el cargo de comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), quienes comparecerán mañana miércoles en el orden como fueron inscritos.



El presidente de la comisión, Alejandro Cuevas Mena (PRD) informó que todos cumplen con los requisitos establecidos con la ley respectiva y la convocatoria, además que durante las comparecencias, tendrán hasta 15 minutos para su exposición de motivos y para responder a las preguntas de los diputados



A propuesta de las diputadas Milagros Romero Bastarrachea (MC), Janice Escobedo Salazar (PRI) y el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández (PRI), Cuevas Mena instruyó a la secretaría general abrir un micro sitio en la página de internet del Congreso estatal, que contenga la documentación de los candidatos, además de digitaliza los mismos para que sean enviados a los correos electrónicos de los 25 diputados de la LXII Legislatura.



Los candidatos son Enrique Sosa Mendoza propuesto por tres asociaciones, Manuel Cáceres Medina quien se propuso de manera personal, Víctor Quijano Durán por una organización, Doris Candila Echeverría por 10 agrupaciones, Edgar Escalante Centeno por siete asociaciones, Aldo Ojeda Ruiz de manera personal, Germán Rivas Coral por cinco organizaciones.



También, Carlos Pavón Durán, propuesto por seis personas físicas y por 13 personas morales; Ligia Aguayo Rosado por una organización y Layda Cárdenas Canto por dos.



En otros asuntos, Cuevas Mena también señaló que el próximo año finaliza el periodo del contralor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), quien ha solicitado su reelección al cargo y la ley indica que deberá iniciar el proceso 120 naturales antes de que concluya su labor.



Por lo anterior, presentó un proyecto de metodología y criterios para realizar este procedimiento, el cual estará abierto a las observaciones y propuestas de los legisladores integrantes de la comisión; así mismo, a propuesta de las diputadas Milagros Romero y Janice Escobedo, las propuestas para este tema se analizarán el próximo jueves en la mañana.



Para finalizar, Cervera Hernández felicitó al presidente del cuerpo colegiado por los esfuerzos para la economía financiera y procesal para los temas, al igual que la apertura para el acceso a la información.



Medalla de Honor

La doctora María Teresa Mendoza Fernández será la recipiendaria de la Medalla de Honor “Héctor Victoria Aguilar” 2019, al ser la única candidata propuesta por la Universidad Autónoma de Yucatán, respaldada por otras 12 organizaciones como la Coparmex, la Universidad Modelo, entre otros.



Los integrantes de la comisión de postulación aprobaron por unanimidad el dictamen que avala la entrega de la presea a la también académica e investigadora yucateca, que deberá ser votado por el pleno de la LXII Legislatura, para que la reciba en sesión solemne el viernes 11 de enero del próximo año.



Milagros Romero resaltó que es un acto de justicia y de reafirmación del empoderamiento femenino, porque la doctora Mendoza Fernández es una inspiración y un orgullo para Yucatán.

Verónica Camacho