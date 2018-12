Aprueban en comisión últimos paquetes fiscales de municipios

En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, del Congreso del estado de Yucatán, aprobaron por unanimidad el segundo paquete de leyes de ingresos de 22 municipios, así como las nuevas leyes de Hacienda de Kanasín, Motul, Peto, Tekax, Tepakán y Tzucacab; así como el de reformas a las leyes de Hacienda de Dzidzantún, Sacalúm, Temáx y Umán, todas para ejercer en 2019.



El segundo paquete de leyes de ingresos de 22 municipios contiene a: Sucilá, Dzidzantún, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Acanceh, Progreso, Motul, Conkal, Timucuy, Chankom, Dzan, Celestún, Panabá, Chemax, Kanasín, Umán, Tizimín, Hoctún, Tecoh, Yobaín y Sinanché.



Sobre este tema, Lila Frías Castillo (PRI) preguntó cuál fue la respuesta del Alcalde de Progreso ante las demandas de la Cámara de Comercio de este municipio, sobre excesivos cobros desproporcionados, “para darle legalidad a esta demanda que hicieron de manera oficial”.



El presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN) respondió que no se recibió respuesta; ante ello, Frías Castillo recordó que se llamaron a varios alcaldes a comparecer, entre los cuales no estuvo el de Progreso, “parece que tiene un trato distinto”, por lo que agregó que el Congreso del Estado solicitó respuesta y no hay, “está en desacato”.

Progreso



Sánchez Roca, indicó que la carta que recibió de la diputada Lila Frías, que remitía la Cámara de Comercio de Progreso, se le envió al alcalde y no se obtuvo respuesta, al igual que aclaró que todos los comentarios que hicieron los legisladores se enviaron a los ayuntamientos respectivos; además, señaló que se invitó al Alcalde de este municipio pero no acudió.



Para finalizar, Frías Castillo solicitó a la comisión que le entregarán copia de la entrega formal de los comentarios al presidente municipal, “para que conste y se le pueda entregar a la Cámara de Comercio.



Janice Escobedo Salazar (PRI), reconoció el trabajo del presidente y de toda la comisión por el trabajo realizado con los paquetes fiscales municipales, aun cuando fue “un año atípico, con pocos días y pocas horas para realizar el análisis”, de la misma manera, hizo lo propio para todos los alcaldes que acudieron al llamado para desahogar dudas.



Sánchez Roca, manifestó que espera que continúe el trabajo con la misma agilidad y practicidad cuando se analice el paquete fiscal del Ejecutivo estatal.

Verónica Camacho