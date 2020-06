Aplican 'face app' a Vicente Fox y es IGUALITO a Margarita Zavala (FOTO)

Usuarios de Twitter, los fieles críticos de Vicente Fox no perdieron la oportunidad de ver cómo se vería el ex presidente de México si fuera mujer y con ayuda de ‘Face App’, cambiaron el sexo del ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN) descubriendo que es idéntico a la esposa de uno de sus ‘enemigos’.

El usuario @ElNopalTimes usó la famosa aplicación en una fotografía del ex presidente de México y al ver el resultado, comparó la imagen con una de Margarita Zavala, ex candidata presidencial independiente y esposa del también ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

Vicente Fox es Margarita Zavala en mujer

La publicación causado gran revuelo y burlas en redes sociales, especialmente en Twitter, sitio en el que fue publicada la imagen en donde se hace la comparación entre ambos políticos.

Dicha comparación se hizo tan viral que fue compartida en múltiples ocasiones, pues hasta el color de cabello comparte Vicente Fox ‘mujer’ con Margarita Zavala, quien busca postularse por la presidencia de México en las próximas elecciones intermedias.

El usuario que compartió la imagen del ex panista convertido en mujer, explicó que navegando en Facebook encontró la foto de Vicente Fox.

“Llegué a la conclusión de que Margarita Zavala es Vicente Fox con el cabello largo.

Como diría un famoso youtuber: vaya dato perturbador”.

Me salió en Facebook una publicación de algunos políticos convertidos en mujeres y llegué a la conclusión de que Margarita Zavala es Vicente Fox con el cabello largo.



Como diría un famoso youtuber: vaya dato perturbador. pic.twitter.com/WVwcC29J9b — El Nopal Times (@ElNopalTimes) June 10, 2020

Algunos usuarios de Twitter mencionaron en los comentarios de la publicación que además de parecerse físicamente, también se parecen en lo corrupto, pues Margarita Zavala ha sido señalada por solapar actos ilícitos de su esposa, Felipe Calderón; Vicente Fox también se ha visto envuelto en escándalos políticos que han generado molestia entre los mexicanos.

Vicente Fox podría ser familiar de Margarita Zavala por el parecido que tienen en Appface

Cabe la posibilidad de que los políticos involucrados en esta “perturbadora” imagen ya la hayan visto, pues tampoco perdieron la oportunidad los usuarios de mencionar a los protagonistas para asegurarse de que vieran el parecido entre Vicente Fox mujer y Margarita Zavala.