“Aparezco en un meme”: AMLO dice que hasta en redes hubo propaganda negra

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que hubo propaganda negra por parte de sus opositores incluso en redes sociales, asegurando que hasta pareció en un memé, luego de la ola de violencia que se vive en el norte del país.

El mandatario aseguró que el pasado fin de semana hubo propaganda del crimen y de la derecha conservadora con los hechos violentos que se registraron en cuatro entidades.

"Y las redes, estaba yo, aparezco en un meme comiéndome unos tamalitos de chipilín y hay atrás de mí un incendio, fuego y muchísimos mensajes de ese tipo y en el extranjero. Pero lo importante es que la gente está muy consciente y ya no se deja manipular", indicó el presidente.

Autoridades lograron detener a seis criminales

Este es el meme al que se refiere el presidente

En su conferencia de prensa el mandatario aseguró que las autoridades lograron detener a seis personas relacionadas con la quema de vehículos y comercios en Baja California, aunque los criminales habrían sido capturados en Sinaloa.

"Y desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos, la quema de los vehículos, de los Oxxos y hubo propaganda también de la derecha del conservadurismo. Ayer decía yo que no se puede hablar de una acción concertada pero los extremos se tocan, no hay elementos para decir que fue algo concertado pero de que hicieron propaganda tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador, de eso no tengo duda, nada más es cosa de ver los medios para darnos cuenta", indicó el mandatario.

Por otro lado lamentó que haya medios de comunicación que estén de lado de los opositores y apoyen esta propaganda negra de violencia.

