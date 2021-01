Anuncia Gertz Manero imputaciones a involucrados en caso Lozoya. ¿Quiénes?

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que habrá más imputados por el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y que el exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, es el primero de varios de los que mencionó

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, el fiscal señaló que conforme se vayan judicializando, se darán a conocer los nombres.

“Nosotros hemos tratado, hasta donde ha sido posible, en no convertir a la Fiscalía, que es autónoma, en un órgano que esté dedicado a litigar mediáticamente, pero si tenemos que resolverlo, lo vamos a hacer”, aseveró en entrevista que fue seguida por La Verdad Noticias.

“Tenemos que decir la verdad y la vamos a decir, en ese caso específico conforme vayamos estableciendo la estructura y la solidez del caso, vamos a continuar con los demás. No los voy a descalificar”, comentó.

El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury se convirtió en el primer político contra el que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó la carpeta de investigación iniciada por la denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

A través de su cuenta de Twitter, el exlegislador señaló que fue citado para el próximo 26 de enero. Fuentes judiciales confirmaron que deberá presentarse ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Habrá más sobre Lozoya

“Después de seis meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mí”, señaló el ex senador del Partido Acción Nacional (PAN).

Haciendo referencia a la investigación del general Salvador Cienfuegos, quien fue exonerado de los cargos de los cuales se le acusaba en Estados Unidos, Gertz Manero señaló que los imputados serían mencionados en su momento, a fin de evitar obstáculos en el proceso.

Pero no los voy a descalificar, no quieren que me pase lo que le pasó a esos señores en Estados Unidos

“Nosotros hemos tratado, hasta donde ha sido posible, de no convertir a la Fiscalía autónoma en un órgano que esté dedicado a litigar mediáticamente. Pero si tenemos que defendernos, nos vamos a defender, y si tenemos que decir la verdad, lo vamos a hacer”, agregó el fiscal.

