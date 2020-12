Anuncia AMLO investigación a Salinas Pliego por presuntos desvíos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se investigarán los presuntos desvíos que se estarían registrando en Banco Azteca, cuyo dueño es el empresario Ricardo Salinas Pliego, en donde los recursos del programa Créditos a la Palabra no son entregados a los beneficiarios ya que, cuando ellos acuden a la sucursal, ‘el dinero ya desapareció’.

Durante la conferencia matutina, un reportero comentó que los beneficiarios de este programa son notificados de que su apoyo, de 25 mil pesos, está listo y pueden pasar a cobrarlo, sin embargo, al llegar al banco, el dinero no está disponible. Detalló que esta situación se replica en diferentes estados de la República como Puebla, Chiapas y Baja California, aunque solo ocurre con una sola empresa: Banco Azteca.

Investigan a Banco Azteca

“En todos los casos, en todos los bancos, hay entrega directa, cuentas que se abren a los beneficiarios y se entrega de manera directa el dinero, menos en un banco, que es Banco Azteca. En Banco Azteca no existe la tecnología -de acuerdo a lo que me indica la Secretaría de Economía- para hacer este procedimiento, el dinero va a una cuenta concentradora y ahí ya meten mano, digamos, los empleados de este banco”, abundó el reportero.

AMLO informó que se dará seguimiento al caso “y estar muy pendientes para que no haya distorsiones, que no se roben el dinero que es para la gente. En este caso vamos a hacer la investigación, no tenía yo elementos”.

Asimismo, reiteró que “el sistema de entrega directa, de dispersión a través de los bancos es mucho más seguro que el reparto de dinero en efectivo. Y si hay alguna irregularidad, robo, se puede saber, como lo hiciste tú, ir a ver al beneficiario si recibió el dinero o ya cobró otro por él, pero eso se puede estar verificando. No hay en el caso de Azteca ninguna queja que yo tenga información sobre desvío de fondos”.

