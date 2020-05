Anuncia AMLO índice alternativo al PIB que medirá felicidad y bienestar

Una vez regresando a la "nueva normalidad", el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará un nuevo índice alternativo al Producto Interno Bruto (PIB) que medirá la felicidad, el bienestar y la desigualdad social que existe en México.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO explicó que ya está realizando la fórmula de lo que será un nuevo parámetro de medición, el cual será desarrollado y aprobado en conjunto con especialistas a los que va a convocar para construir un nuevo modelo alternativo.

¿Para qué medir el PIB si se puede medir la felicidad del pueblo?



“Va a medir sí crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social, se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo, no les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que si no les gusta a ellos a lo mejor es bueno para nosotros”, manifestó el mandatario federal.

Este nuevo índice de medición alternatvio al PIB, se ha aplicado en otros países donde medir la felicidad y el bienestar es indispensable, por lo que calificó de necesario aplicarlo en México que sirva para distribuir la riqueza y el progreso.

“Es un aporte que vamos a hacer, voy a convocar a econometristas a matemáticos, economistas, sociólogos, antropólogos, sicólogos, especialistas para que hagamos algo nuevo. Yo voy a hacer el planteamiento como se dice el planteamiento del problema, voy a plantear la hipótesis y vamos a desarrollar algo nuevo, pensando en el regreso a la nueva normalidad”, detalló.

AMLO rechaza medición del PIB

El 30 de enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo hacia el PIB, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer que desaceleró 0.01%, durante el 2019.

"Ya se esperaba (el dato del PIB), tengo otros datos; puedo decir que hay bienestar, dijo.

"Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo. Me importa mucho la economía familiar", añadió el presidente López Obrador durante su conferencia diaria.