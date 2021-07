Ante tercera ola de COVID-19 AMLO descarta cierre de actividades

México pasa por la tercera ola de COVID-19 ante esto AMLO descarta cierre de actividades. El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la ciudadanía ya sabe cuidarse por lo que no se tomarán medidas autoritarias para frenar el avance de los contagios.

“No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos todos, fue mucha la información que hemos recibido”, dijo AMLO.

El número de casos va en aumento, así como el número de ingresos hospitalarios, pese a esto el Gobierno asegura que la tercera ola de COVID-19 en México "es menos letal".

AMLO descarta cierre de actividades

De acuerdo a las palabras del Presidente de México, la tercera ola de contagios por COVID-19 en México es de menor intensidad que las dos anteriores.

Al ser cuestionado durante la conferencia de prensa del 26 de julio de 2021, López Obrador dijo “Desde el principio he dicho que somos mayores de edad, que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias”.

Así mismo, el mandatario federal señaló que en México no hubo toque de queda, no hubo medidas drásticas ni en los peores momentos, por lo que ahora no se plantea el cierre de las actividades económicas. Por lo que ahora AMLO descarta cierre de actividades.

Lo que sí dio a conocer es que hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, pero no igual a la primera o la segunda ola, y que es de menor intensidad y menos dañina, con respecto a esto, AMLO aclaró que el comentario es porque se tiene menos hospitalizaciones y lo más importante de todo, menos fallecidos.

Aún así, la tercera ola de COVID-19 en la CDMX incrementó la demanda de oxígeno en un 200%, por el aumento en casos de coronavirus.

Reporte de Salud por COVID-19

AMLO descarta cierre de actividades. En los últimos cuatro días se dieron incrementos de 15 mil casos, números no vistos desde enero.

La Secretaría de Salud reportó el 25 de julio 108 nuevas muertes a causa de las complicaciones provocadas por el COVID-19 sumando un total de 238 mil 424 fallecidos, además se suman seis mil 535 contagios, con lo que acumula dos millones 748 mil 518.

Además el Gobierno también superó este día las 60 millones de vacunas aplicadas contra el coronavirus Sars-CoV-2.

AMLO descarta el cierre de actividades, pero México registró cuatro días consecutivos con incrementos de más de 15 mil casos nuevos, niveles no vistos desde enero, durante el periodo más crítico de la pandemia en el país.

