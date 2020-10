Ante protestas, suspenden comparecencia de Hugo López-Gatell en el Senado

Este lunes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell compareceria en el Senado ante su presidente Miguel Ángel Navarro, sin embargo su presentación tuvo que ser cancelada debido a la tensión creciente entre las y los senadores de oposición.

El ambiente tuvo una dinámica de tensión creciente. Cartulinas con mensajes como críticos, reproducciones de cartones periodísticos en torno al subsecretario y fuertes participaciones de la panista Martha Cecilia Márquez, quien le avisó que lo denunciará penalmente por mentir; de la priista Nuvia Mayorga, quien señaló que relata “una pandemia rosa”.

Los senadores atacaron a López-Gatell durante su intervención

López-Gatell responde a Senadores

“Hace unos momentos algunas de ustedes, respetables senadoras, me increpaban diciéndome que satisfago las expectativas del señor presidente. Sí, por supuesto y con muchísimo orgullo; con mucho orgullo, porque no son las expectativas de un hombre, no son las expectativas de un dirigente político”.

“Son las expectativas de un pueblo que ha estado dolido, que ha estado históricamente violentado en todos sus derechos”, declaró López-Gatell.

“La Cuarta Transformación no es una casualidad. La Cuarta Transformación es la síntesis de la aspiración nacional de un pueblo que ha encontrado en el dolor la causa de levantarse, la posibilidad de defender su dignidad y sus derechos y eso es lo que representamos”, dijo el funcionario de salud como respuesta a las críticas.

Añadió que México es una nación “que estuvo a punto del colapso, de la inviabilidad; por un momento considerada como un Estado fallido por la malversación sistemática, la corrupción rampante y el abuso de poder; el abuso y la negligencia y la arrogancia de quienes, desde una minoría rapaz gobernaron el país, en particular en los últimos 20 o 30 años.

“Por eso es sorprendente, pero no inexplicable que hoy haya representantes de esa minoría, que haciendo uso del foro parlamentario; haciendo uso de la crítica en tribuna pretendan dar lecciones de moralidad, de ética, de probidad, cuando todos y todas, el pueblo en su conjunto conocen exactamente la historia”, afirmó López-Gatell.

Agradezco al cuerpo legislativo la oportunidad de intercambiar ideas y escuchar cuestionamientos, así como aspiraciones de trabajo conjunto. Es importante la unidad nacional, la solidaridad, la generosidad y la honestidad, valores consustanciales al Gobierno de México. pic.twitter.com/4T3dm9u4D9 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) October 12, 2020

Y durante varios minutos más repitió que se trata de una minoría que utiliza la mentira para hacerse escuchar.

