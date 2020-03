Ante crisis económica mundial, habrá pobreza franciscana de ser necesario: AMLO| Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si hiciera falta dinero para hacer frente a la crisis económica mundial ocasionada por la pandemia del coronavirus se harían los ajustes en los recursos del gobierno, por lo cual su administración pasaría de la "austeridad republicana a la pobreza franciscana".

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO dijo que México pasaría "a una fase superior, que es también muy digna y de mucha fortaleza moral, pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana en el gobierno, porque eran muchísimos los excesos y ya no hay aviones privados y ya no hay helicópteros, y ya no hay lujos en el gobierno".

Ante la crisis económica, López Obrador aseguró que el país se encuentra estable para hacerle frente pues existe presupuesto, aumentó la recaudación y espera que en breve se estabilicen los mercados.

"(La pandemia) nos agarró en crecimiento en cuanto a recaudación, en la reactivación de la economía, en enero y febrero aumentó la recaudación en términos reales en cinco por ciento, esto significa como 50 mil millones con relación al año pasado, 50 mil millones adicionales, y no tenemos ningún problema de falta de ingresos, de falta de presupuesto.

"Sobre la depreciación del peso, por esta situación de coronavirus y todo lo que está sucediendo, pensamos que se va a atender, el mismo mercado se va a ajustar", refirió.

El mandatario también declaró que se respeta la autonomía del Banco de México y consideró que el gobierno no debe intervenir para fortalecer artificialmente la moneda, pero quien tome esa decisión será la autoridad bancaria.

En los últimos días, la pandemia de coronavirus ha ocasionado el desplome de mercados en el mundo.

“Somos respetuosos del Banco de México, de la autonomía del Banco de México, nada más opinar que desde nuestra perspectiva no debemos de intervenir para que artificialmente se fortalezca nuestra moneda, que sea el Banco de México el que decida y que tengamos confianza en nuestra economía y no empezar a soltar dinero para control de las finanzas, nada de eso.

"Así como la prensa se regula con la prensa, el mercado se regula con el mercado, nada de intervencionismos, esa es nuestra postura como gobierno", declaró.

López Obrador reiteró que en el país hay finanzas públicas sanas y aseguró que no se gastarán las reservas, que en lo que va de su gestión, dijo, aumentaron en 10 mil millones de dólares.

