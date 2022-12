Ante amenazas Ceci Flores, madre buscadora, pide protección a AMLO

Para algunas mujeres, este 2022 terminará con la misma incertidumbre y dolor de años atrás por no encontrar a sus hijos desaparecidos, es el caso de Cecilia Flores Armenta, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador le brinde protección para seguir buscando a Marco Antonio y Alejandro y que en esta Navidad no haya sillas vacías.

En un video enviado a La Verdad Noticias, Cecilia Patricia le explica al primer mandatario que desde hace siete años, ha luchado incansablemente por encontrar a sus dos jóvenes hijos; búsqueda en la que ha sido víctima de constantes amenazas, por lo que le solicita seguridad.

“Este vídeo va dirigido al presidente (Andrés) Manuel López Obrador de una madre que ha luchado incansablemente por traer a sus hijos de vuelta a casa y que cada día que pasa que estoy en una búsqueda me siento amenazada, me siento perseguida y necesito que me den seguridad permanente para seguir luchando por mis desaparecidos, ya que por medio de las autoridades, la investigación no ha habido ninguna respuesta para que mis hijos busquen vuelvan a casa”.

Flores Armenta señala que no busca culpables ni justicia, solo desea seguir buscando a sus dos hijos de 31 y 21 años de edad; y para eso requiere que el Gobierno Federal la proteja, así como a su familia.

“Yo no busco culpables ni busco justicia. Lo único que quiero es que mis hijos vengan a casa en esta Navidad, que ya no haya unas sillas vacías, pero tengo miedo de que les puedan hacer daño a mis hijos, a mi familia, tengo miedo de dejar de buscar, pero también tengo miedo a seguir buscando y no estar acompañada por alguna autoridad permanente como lo estoy haciendo en Sonora necesito seguir buscando a mis hijos por todas las partes del país, pero con la custodia permanente para que yo me sienta segura y pueda seguirlo haciendo”.

En entrevista con esta casa editorial, señaló que decidió grabar este video dirigido al presidente López Obrador en un acto de desesperación por sentirse insegura para continuar escarbando las fosas que hay en el país y, aunque es una lucha de todo un grupo de madres incansables que no se darán por vencidas hasta encontrar a sus hijos desaparecidos, siente miedo, ya que pareciera que las autoridades de Sonora no las ven como lo que son, aliadas en las investigaciones de estos casos.

“Soy una madre que implora la vuelta de sus hijos a casa y que no tiene el apoyo por parte de las autoridades, para hacerlo que voltee a verlos a los hijos de desaparecidos y a las madres que buscamos a que nuestros hijos vuelvan a casa. (Andrés) Manuel López Obrador ayuda a las madres buscadoras”.

Cecilia Flores, indicó que el mes pasado vino a la Ciudad de México para interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), porque grupos criminales ofrecían 50 mil pesos por asesinarla, “le pusieron precio a mi cabeza”.

Narró que en todos los refugios en los que ha estado para su resguardo le han hecho saber y sentir que está en riesgo. La última ocasión fue en octubre pasado cuando la puerta de este lugar fue incendiada, pero esta situación se viene dando desde hace más de un año y las autoridades de Sonora ni quiera iniciaron alguna investigación al respecto.

Ceci indicó que, la denuncia ante la FGR, tiene la finalidad de poner sobre la mesa de las autoridades que las amenazas que ha recibido tienen una probable relación con el grupo de los captores de uno de sus hijos desaparecidos, de exigir que se dicten las medidas inmediatas de protección para garantizar su vida y puede continuar en su búsqueda hasta dar con su paradero y que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación de la desaparición de su hijo, porque pudo ser a cargo de grupos de la delincuencia organizada.

Por esos días, Flores Armenta hizo una pausa en la búsqueda de sus hijos en fosas de Jalisco – en compañía de otras madres buscadoras -, y aun estando en la Ciudad de México mostró temor por lo que pudiera sucederle, aunque refirió que, desde que no tiene a sus hijos a su lado, le quitaron la vida

“Quienes me amenazan de muerte no entienden que ya me mataron cuando se llevaron a mis hijos. No dejaré de buscar ni de apoyar a las madres que viven el mismo tormento, pero por el las búsquedas estarían suspendidas las búsquedas y seguir exigiendo a que las autoridades haga su trabajo”

Pero la FGR no es a la única instancia a la que Ceci ha acudido, ya tocó la puerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se apliquen medidas cautelares con las que puedan garantizarle sus derechos humanos en México, ya que en el contexto político, económico y social que se vive en el país, existe un riesgo inminente de que se vulnere su integridad física o peor aún se le prive de la vida.

Ante estos hechos, Ceci Flores ha sido arropada y a acompañada por Bryan LeBarón; Luis Fernando Reyes (Padre Niños con Cáncer); Renata Villareal (Feministas Marea Verde México); Omar Bello (Periodista desplazado) y Manuel Valdovinos (Defensa Presos Inocentes), este grupo de activistas en meses pasados, interpuso ante la ONU una petición para que se reconozca que en México hay terrorismo.