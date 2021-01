Anaya quiere ser presidente de México; contenderá hasta 2024

El ex-aspirante a la presidencia de la República, el panista Ricardo Anaya, descartó la posibilidad de ir como diputado plurinominal en este proceso electoral, y anunció sus intenciones de contender en las elecciones presidenciales de 2024.

A través de sus redes sociales, el panista compartió un video en el que señaló que apoyará a los candidatos de su partido en los comicios de junio próximo y recorrerá todo el país para escuchar las demandas de la población.

"Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores!”.

También agradeció al presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, por la invitación para ser parte de la Cámara de Diputados, como contrapeso del Gobierno de México y Morena en San Lázaro.

"En el camino me he encontrado mucha decepción y mucho dolor, pero también me he encontrado mucha esperanza", dijo.