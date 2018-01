Anaya ofrece fiscalías independientes y autónomas.

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, ofreció formar fiscalías autónomas, independientes, eficientes y profesionales en caso de ganar la elección del próximo 1 de julio.

Durante su participación en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, el precandidato celebró el esfuerzo realizado el año pasado para evitar el nombramiento de un fiscal general cercano a los intereses del actual presidente, Enrique Peña Nieto.

Además, urgió a legislar en materia de gobiernos de coalición, como la que ha formado el Partido Acción Nacional con el Partido de la Revolución Democrática y con Movimiento Ciudadano.

Finalmente, se refirió a la encuesta publicada este lunes en El Universal y realizada por una empresa que tiene vínculos comerciales con el PAN, donde aparece en segundo lugar de las preferencias electorales.

“Si de algo no se me podría señalar es de influir en la línea editorial de ese diario de circulación nacional. Le sugeriría a los priistas no caer en este error típico del que va perdiendo, de empezar a descalificar todas las encuestas”, señaló. comentó a propósito de los comentarios de integrantes de ese instituto político.