Anaya da permiso a AMLO para tomar caguama,"Yo tomo una victoria en CDMX"

El ex candidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya Cortés, respondió a la solicitud de permiso pedida por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Fue a través de un mensaje en sus redes sociales en donde Ricardo le confesó al presidente sobre la derrota de MORENA en la Ciudad de México.

Los comentarios del panista fueron replicados por más de 10 mil usuarios y es que el tema de las caguamas han causado humor y memes con el ex candidato presidencial.

¿Qué le contestó el panista a AMLO?

Luego de que AMLO solicitara el permiso del panista para tomarse una caguama Pacífico y poder celebrar la victoria de Morena en las elecciones gubernamentales, Cortés le respondió de esta manera en sus redes sociales:

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud, Presidente! Nos vemos en el 24.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar, pues la petición del presidente fue en torno a las críticas que el panista había hecho meses atras sobre el consumo de las caguamas en los mexicanos.

AMLO pide permiso a Anaya para tomarse una caguama

La petición del presidente se volvió viral.

En La Verdad Noticias te contamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este miércoles que Morena y aliados ganaron la mayoría de las gubernaturas durante la jornada electoral, incluso aseguró que pedirá permiso al excandidato presidencial, para tomarse una "caguama" de la marca "Pacífico" por el triunfo del Movimiento Regeneración Nacional.

"Le voy a pedir permiso a Ricardo para que yo tome una nada más, una caguama "Pacifico". Todo con moderación”, dijo en forma de broma el presidente de México.

Dicho esto, la respuesta de Anaya a la cuestión del presidente fue que él también se tomaría una caguama para festejar la victoria del PAN en Querétaro.

