Analizan posibilidad de permitir uso de drogas no destructivas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este jueves que un equipo interdisciplinario del Gobierno de México trabaja la posibilidad de permitir el uso de drogas “no destructivas o con efectos leves”, sin embargo, reafirmó que no ha habido un consenso para su legalización en el país.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario explicó que esta falta de consenso se debe a los efectos destructivos de las drogas; así como a la violencia que éstas generan. Sin embargo, adelantó que un equipo de expertos están atendiendo el tema.

“Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana; sin embargo, no hemos alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno, se está analizando esa posibilidad”, indicó el presidente de México.

Desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que no hay consenso debido a las muertes causadas por la adicción a las drogas, por lo adelantó que analizan, a través de encuestas, si la legalización de la marihuana provocaría un aumento.

“Son dos lamentables daños: uno, el más doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas; todavía estamos esperando los resultados de una encuesta… lo segundo es que por esto tenemos mucha violencia en nuestro país. El 75% de los homicidios tienen que ver con este comercio”, indicó el mandatario.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que lo que va de la actual administración se ha destruido 307 mil plantíos de amapola y más de 53 mil plantíos de marihuana, lo que en el mercado hubiera representado más de 46 millones de dosis con un valor de más de 47 mil millones de pesos.

De acuerdo a estadísticas del Centro de Integración Juvenil, A.C. la droga más consumida en el país es el tabaco, seguido del alcohol, el cannabis, la cocaína y el crack. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en 2021, AMLO se pronunció ante la despenalización de la marihuana tras el fallo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

