Analiza Senado reforma para descanso obligatorio de traileros en carreteras

Analiza Senado reforma para descanso obligatorios de choferes en carreteras

El Senado de la República analiza una reforma que busca revertir las altas cifras de accidentes y muertes en las carreteras federales y autopistas del país, mediante el establecimiento de horarios de descanso obligatorio para los choferes.

El senador por Morena, Elí César Cervantes, dijo que la reforma busca reducir los accidentes viales provocados por autotransporte federal y propuso modificar dos leyes para establecer con claridad el descanso obligado de los conductores conforme a lo establecido en las Normas Oficiales.

“Los accidentes en carreteras han ido en aumento y una de sus principales causas se origina por los excesivos tiempos de conducción", dijo.

"Que se ven obligados a cumplir los conductores del servicio de auto transporte federal, son miles de kilómetros sin parar que por la fatiga ocasionan accidentes que en algunas ocasiones terminan con la vida de personas porque no identifican situaciones de riesgo o no tienen los mismos reflejos para evitar el peligro. No debemos permitir que estos acontecimientos sigan ocurriendo”, destacó.

En 2021, sumaron 13 mil 891 accidentes por camiones de carga

lí Cervantes dijo que la reforma busca reducir los accidentes viales.

Tan sólo en el año 2021, de acuerdo con el INEGI, ocurrieron 13 mil 891 accidentes por camiones de carga, y 10 mil 595 por tráilers con y sin remolque. Más de mil casos en comparación con los ocurridos un año antes.

Explicó que un caso en este año en donde un conductor del servicio de autotransporte federal se quedó dormido ocurrió en agosto de 2022, carretera federal 1110 en el tramo carretero Abasolo - Pénjamo, perdió el control del volante, volcó y se destrozó el vehículo. Uno más ocurrió en Julio 2022 en la autopista Puebla-Orizaba, tramo Esperanza- Acatzingo, donde murió el chofer del tráiler debido a que se habría quedado dormido.

Autotransporte federal y privado se vio involucrado en 3,446 hechos de tránsito

Choque de tráiler.

Un informe de la Guardia Nacional (GN) destacó que 2020 el autotransporte federal y privado se vio involucrado en 3,446 hechos de tránsito en las carreteras en México, en donde destacó la configuración de camión articulado.

