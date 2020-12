Ana Guevara y el PT no apoyarán a Alfonso Durazo en Sonora

Aunque el camino parece libre y sin inconvenientes para Morena en Sonora en algunas encuestas, que tiene a Alfonso Durazo como su precandidato más fuerte hacia la gubernatura de ese estado, no contaría con el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y de Ana Guevara para 2021.

De acuerdo a una editorial de EmeEquis, todo se supo el viernes pasado cuando se encendieron las alertas en la sede nacional del partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues llegó la noticia que desde el Partido del Trabajo había decidido, horas antes, no dar su respaldo al exsecretario de Seguridad Ciudadana, para así mantener su respaldo y lealtad a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pese a que no buscará la candidatura, puesto que no renunció a su cargo como lo pidió el Ejecutivo federal.

Se sabe también que en el diálogo que han sostenido los dos partidos, los petistas han expresado su molestia porque desde Palacio Nacional hubo “dedazo” para elegir a Alfonso Durazo como el representante del oficialismo y por ello decidieron que no van a operar a favor de su campaña electoral, ni lo hará la exatleta, revela el portal de EmeEquis, que dirige el periodista Rogelio Cárdenas Estandía.

PT se aleja de Morena en Sonora

Desde el PT reclaman según el portal informativo, que Ana Gabriela Guevara, tenía mejores posibilidades de ganar la contienda del próximo año, por la admiración que le tienen en su estado desde sus tiempos como velocista y por su pasado como diputada federal y senadora.

Agradezco el respaldo que ha manifestado Nueva Alianza para el proyecto de transformación que vamos a encabezar en Sonora. Coincidimos en la importancia de impulsar la educación, la justicia social, la transparencia y la honestidad, principios fundamentales en este movimiento. pic.twitter.com/zHVQpya1XI — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 12, 2020

“Como no pusieron a su candidata, ahora quieren que no le vaya bien al nuestro”, habría dicho este viernes un líder de Morena a quien la noticia de las simpatías del PT le cayó como una sorpresa. “Ese es el pinche problema con la izquierda: mientras la derecha hace alianzas, nosotros nos agarramos a patadas”.

La Verdad Noticias informó que Alfonso Durazo ya tuvo acercamientos para armar una alianza con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y fichó a la diputada local y ahora exdirigente de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río.

