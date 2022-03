Ana Guevara se encargará de investigar si hay corrupción en las federaciones: AMLO

La ex senadora deberá hacer una investigación sobre estos posibles casos/Foto: Julio Astillero

Ana Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) será la encargada de investigar y analizar a fondo si hay casos de corrupción en las federaciones deportivas, así lo anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa el miércoles.

Esta decisión fue tomada después de los actos violentos registrados en el estadio La Corregidora de Querétaro hace dos semanas. “Tuve un acuerdo con Ana Gabriela sobre este tema, para que se tengan elementos, saber si hay corrupción, en dónde y denunciarlo”, expresó AMLO.

Cabe destacar que la ex senadora Ana Guevara y la CONADE han estado en controversia desde hace más de un año, cuando varios atletas mexicanos se quejaron sobre el recorte de las becas que hizo el instituto.

AMLO pidió “no inventar delitos” en las investigaciones de corrupción

Obrador ha encargado a Guevara la investigación sobre corrupción/Foto: Diario Basta

El mandatario federal exhortó a “no inventar delitos, no fabricarlos, sólo por los intereses que hay. Parece mentira, pero en todos lados, en este caso en el deporte, que no debería de haber corrupción en ningún aspecto ni terreno, pero es como lo de las medicinas”, expresó Obrador, recordando el caso de corrupción que ocurrió en el sexenio anterior.

“Ya llegar al extremo de robarse el dinero de los medicamentos, pues es una degradación por completo, por entero, pero así lo hacían”, recordó el presidente. Como te informamos en La Verdad Noticias, López Obrador ya había anunciado que solicitaría a la titular de la Conade que explicara sobre el caso de Kiril Todorov.

Este fue desconocido como titular de la Federación Mexicana de Natación por la Federación Internacional (FINA), y enfrenta un proceso legal. Diversas federaciones deportivas mexicanas atraviesan, algunas desde hace tiempo, procesos legales por señalamientos en sus administraciones, como la de ciclismo, cuyo consejo directivo se encuentra suspendido por la Unión Internacional de Ciclismo, previo a los Juegos Olímpicos de Tokio, en junio de 2021.

¿Qué logró Ana Guevara?

La ex atleta ahora está dedicada a la política/Foto: Infobae

En el Campeonato Centroamericano Juvenil de El Salvador, Ana Gabriela Guevara Espinoza obtuvo el segundo lugar en 800 metros y fue la ganadora de los 400 m femenino en 2003 y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se colocó como subcampeona, llevando al nombre de México en alto a nivel mundial.

Tras retirarse del atletismo, Ana Guevara se convirtió en senadora por el estado de Sonora desde 2012 hasta 2018. Actualmente sigue siendo la titular de la CONADE.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!