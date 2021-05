Amenazan de muerte a candidata del PES; abandonan cadáver en su entrada

En Chihuahua, la candidata del PES, Julieta Castillo fue amenzada para abandonar su candidatura luego que sujetos dejaran en su entrada un supuesto cadáver que resultó ser un maniquí.

Además del supuesto embolsado, también fue colocada una cartulina con un mensaje de amenza, "Candidata Julieta Castillo y José Castillo, bajenle de huevos" (sic.).

El Partido Encuentro Solidario expresó que abogaran por la protección de su candidata, pues pese a las amenzas, no se bajará de la contienda electoral.

¿Quién es la candidata del PES amenzada de muerte

Julieta Castillo lleva 12 años buscando a su sobrina desaparecida desde el 2009

Julieta Castillo es candidata para Diputada Local por el PES en Ciudad Juárez, Chihuahua y además se describe como activista de los derechos humanos.

Durante una conferencia de prensa, Julieta aseguró que ha recibido amenzas de muerte desde que inició su candidatura, sin embargo, indicó que la amenaza que recibió en una manta con forma de cuerpo es algo “más directo que ataca a mi integridad”.

El hecho se dio cuando al salir de casa-habitación en la colonia Granjas de Chapultepec,se encontró una cartulina con amenaza de muerte para ella y su hermano José Luis Castillo, activista y padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida desde 2009.

Piden seguridad para candidata Julieta Castillo

El Partido Encuentro Solidario expresó que Julieta Castillo no se dará por vencida y continuará en la contiende electora, pero que es indispensable que el Instituto Estatal Electoral garanticen su seguridad.

“Me siento amenazada, tengo miedo, pero lo que les puedo asegurar es que no me voy a amedrentar y voy a seguir con la candidatura. No me voy a bajar de la candidatura y mucho menos bajarme del activismo por las desaparecidas”, expresó Julieta.

En La Verdad Noticias te informaramos del asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano en Sonora, por lo que el PES insitirá por la protección de Julieta.

La misma Julieta Castillo, aseguró que ningún tipo de amenaza o represalia la va a amedrentar y que continuará como candidata del PES y activista.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado