Altos funcionarios de Evo Morales llegarán a México para pedir asilo político

Dos funcionarios del gobierno de Evo Morales salieron de Bolivia rumbo a México para pedir al gobierno liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asilo político.

El ex ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce Catacora, y la ex adjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado que se encontraban refugiados en la embajada de México en Bolivia se suman a los otros funcionarios que se encuentran en el país, sumado el presidente dimitente Evo Morales.

El ahora ex ministro Luis Arce aseguró que fue víctima de hostigamiento policial en la terminal aérea del aeropuerto de El Alto, Bolovia, con destino a Lima, Perú, para posteriormente viajar a México.

“Trataron (los diplomaticos) de parar los abusos y permanente hostigamiento de la policía boliviana en el Aeropuerto de El Alto, que pese a contar con un salvoconducto emitido por su gobierno, no lo respetaron y tuvieron que llamar al ministro de gobierno para que con su autorización”, afirmó el ministro en su denuncia en redes sociales.

Después de denunciar las agresiones, el funcionario del gobierno de Evo Morales dio las gracias al gobierno de México por recibirlo y otorgarle asilo político.

“Hoy me ausento de Bolivia rumbo a México, donde desde allí podré trasladarme a Brasil para continuar con mis exámenes médicos periódicos y no descuidar mi salud; solidaridad con mis compañeros ex ministros y ex autoridades que continúan en la embajada de México en La Paz”, afirmó el funcionario de Evo Morales en redes.

Recordemos que Evo Morales llegó a México el 12 de noviembre recibiendo asilo político después de su renuncia durante una crisis política tras las elecciones generales del 20 de octubre donde volvió a ganar tras 13 años en el gobierno.

