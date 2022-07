'Alito' llama prostituta a periodista en audio publicado por Layda Sansores

A pesar del amparo que Alejandro Moreno Cárdenas, 'Alito', obtuvo este martes contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; la mandataria reveló un nuevo audio atribuido al líder nacional del PRI en el que llama prostituta a una periodista.

Durante el programa "Martes del Jaguar", Sansores reveló este nuevo audio en el que 'Alito' Moreno arremete de nueva cuenta contra periodistas y llama prostituta a Rosaura Mijangos, directora y productora de Telesur.

Cabe señalar, como se informó en La Verdad Noticias, que un juez federal admitió a trámite el recurso de amparo promovido por el presidente nacional del PRI, cuyo objetivo es que que Layda Sansores San Román deje de difundir audios que lo relacionan con supuestos actos ilícitos.

Audio de 'Alito' difundido en "Martes de Jaguar"

— Layda Sansores (@LaydaSansores) July 20, 2022

Durante el programa el Martes del Jaguar, espacio que ocupa la gobernadora para informar las acciones emprendidas en su administración, reveló el audio al que había tachado como "asqueroso".

"Cuando sale un madrazo en una columna o un comentario de esos ¿Tú cuándo has visto que eso pase en Tribuna, en Crónica o en Telemar. Nunca. Jamás", se escucha en el nuevo audio.

"Está como un día, un cabrón mandó un artículo a Tribuna. Equis cabr** mandó un artículo Poniéndome en toda la madre a mi Un columnista de Tribuna ¿eh? hace tiempo. Eso le mandaron a él. 'Ah eso escribió este cabr**', le digo bueno ?Pon un artículo dónde hablen maravillas de Alito y le pones su nombre y lo publican' Y salió", recordó.

El líder priista recordó que al día siguiente, el periodista en cuestión fue a ver al director del periódico, Raúl González, "oye, yo llevo 25 años" a lo que el directivo respondió:

"Bueno, tú sabes que aquí se habla bien de 'Alito' y eso escribes. Quieres decir algo? Lo escribes en tu espalda, en el periódico no escribes nada".

Acto seguido Moreno Cárdenas se dice afortunado de que no tiene un periódico y se lanza contra la periodista Rosaura Mijangos, de Telesur.

"Su mamá, en la primera plana, es una p*ta. A mi me vale verga eso ¿eh? Aquí vale verg* lo que digan. Ching** su madr* ¿Quién de Telsur me va a querer madrear? Me pone un putazo Rosaura Mijangos ¿cómo no vas y le tomas fotos? 'Esta es una prostituta' ¡A la ver*! y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. Toma fotos Huguito y la pu* madr** y a sus maquinas, una vergui**. No pasa nada", afirma.

En el nuevo audio 'Alito' también reafirmó su papel como político, aseguró que sabe qué es lo que les duele a los periodistas y presumió su amistad con los dueños de la revista Proceso, con Rafael Cardona, Antonio Navalón.

"Yo no soy periodista pero soy político", puntualiza el líder político.

Layda Sansores es denunciada por violencia política de género

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya tienen una denuncia por violencia política de género.

La legisladora priísta, Jaqueline Hinojosa, decidió levantar una denuncia formal en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política de género.

Esto se derivó de los dichos de la misma gobernante campechana, quien mencionó que tiene en su poder bastantes fotos de diputadas en las cuales se encontrarían desnudas, las cuales habrían sido enviadas a ‘Alito’ Moreno

Argumentan violencia y perjuicio en contra de las 35 diputadas del PRI, las cuales han sido afectadas por los dichos de Sansores, que sucedieron en medio de todos los audios que revela semana a semana sobre el líder del PRI.

