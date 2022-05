Alito Moreno pidió extorsionar a proveedores en Campeche, según audio filtrado

Un audio filtrado este día, grabado ilegalmente de una llamada telefónica, exhibe lo que podría ser un delito electoral grave: Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 2019, pide que proveedores sean extorsionados para que otorguen apoyos ilegales a la campaña electoral en Campeche.

Como se recordará, Alito Moreno (como es conocido), fue gobernador de esa entidad. En las elecciones de hace un año, la alianza Va por Campeche (PRI, PAN y PRD) perdió ante Layda Sansores San Román, de Morena. Fue la primera vez que el Revolucionario Institucional era derrotado en esa entidad en 92 años.

La misma Sansores reveló, hace unos días, otro audio en el que presuntamente Moreno Cárdenas pide pagos para el consultor Antonio Solá, vinculado a la guerra sucia de 2006 que ayudó a ganar a Felipe Calderón Hinojosa la Presidencia.

Ahora se ha difundido este segundo audio donde aparentemente muy enojado demanda a personas no identificadas que violen la Ley Electoral y que contratistas sean extorsionados.

¿Qué dice el nuevo audio filtrado de Alito Cárdenas?

“Al diablo. Ya luego ven a quién vergas se paga eso. Eso se paga después de la elección. Puta, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo a proveedores. Mándalos a la verga. Tú pide y que nos surtan antes. Ya te dije: a los proveedores, cabrón, que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche”, se escucha al inicio de la grabación.

A continuación le respondería Hugo Gutiérrez, Secretario de Finanzas del PRI, lo siguiente: “Pero sí lo estoy haciendo”.

Por ello, “Alito”, como también se le conoce, agregó: “Bueno, pues puta, no lo saben. Pinche Hugo, les voy a mandar a hacer. Mira, no quiero chingaderas porque yo soy muy confiado y yo les tengo la confianza con los temas”.

De acuerdo con el audio expuesto durante la emisión más reciente del programa Martes de Jaguar, el líder del tricolor declaró: “Ok. Yo así soy. No crean que me ven la cara de pendejo. No. A mí porque me vale verga eso, eh. Pero no quiero encabronarme por una mamada”.

-O sea, hay pendejadas que son de lógica. Tú le compras a un proveedor. A mí no me interesa otra puta cosa más que Campeche -afirmó.

-Lo sé -contestó Hugo Gutiérrez.

“Me vale verga. Entonces todo proveedor que le compraste durante dos años ocho meses, dos años que llevamos acá, lo menos que le puedes decir es: ‘Oye, hijo de puta, regálame 100 mil gorras, pónmelas en Campeche’. Y lo debiste haber hecho hace dos meses, no ahorita”, comentó el dirigente priista.

Más adelante se oye que insiste en contactar a los proveedores: “Entonces háblale a los proveedores, güey, y llévale esa madre. Eso es lo que tienen que hacer porque ya les dije, güey, yo vuelvo a ir a Campeche y me vuelven a decir que no hay una puta gorra, me vale quién la pagó, si la pagó el CEN o la pagó el Comité, porque todo el día me hablan de eso”.

“Entonces le hablas al puto proveedor que le compraste y le dices: ‘Oye, cabrón, me vale verga y te lo pago el otro mes o cuando sea y pon las putas gorras’. Es lo que tienen que hacer porque el día que no salgan los resultados de Campeche, a todos ustedes me los voy a chingar también. Entonces ve y resuelve eso”, urgió Alejandro Moreno.

¿Dónde estudió Alito Moreno?

Universidad Autónoma de Campeche. La Universidad Autónoma de Campeche es una universidad pública de México.

