Alito Moreno acusa “campaña de difamación” del gobierno de AMLO en su contra

Alito Moreno, líder nacional del PRI viajó a Nuevo León para sostener una reunión con integrantes locales del partido, así como los representantes federales de la misma institución que sean originarios del estado, además de afirmar que el gobierno de AMLO lo persigue.

Fue el mismo Moreno Cárdenas, ante la pregunta de uno de los asistentes por la situación y las investigaciones que actualmente enfrenta el líder de uno de los partidos de la oposición, dijo sentirse calumniado.

Ante esta situación, el líder priísta continúa afirmando que todo se debe a que su partido decidió darle la espalda a la Reforma Eléctrica que el presidente propuso en abril 2021 y terminó siendo desechada.

“Yo no tengo nada que esconder, yo he sido político toda mi vida, estaba en el escrutinio público, les dijimos que no a su reforma eléctrica, le dijimos que no a esa reforma electoral que quiere desaparecer el INE”.