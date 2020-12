Alista PAN candidatura de Vicente Fox a diputado federal

El ex presidente Vicente Fox está listo para ser candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN),pero su esposa, la ex primera dama Marta Sahagún, le reclama que opte por la vía plurinominal para no correr el riesgo de una derrota, aunque se torna difícil porque en Guanajuato Morena es gris, según las encuestas que ha dado a conocer La Verdad Noticias.

Una nota editorial del sitio La Política Online que dirige el periodista Ignacio Fidanza revela que la realidad es que si fuera candidato por elección, lo sería en Guanajuato, donde sus chances de perder son casi nulas. Pero aún así Sahagún cree que el expresidente no se puede arriesgar de ninguna manera a una derrota y por eso el mandato de la candidatura pluri.

Fox reapareció en agosto del año pasado, en un acto junto al dirigente panista Marko Cortés. Fox, alejado del partido hace más de 6 años, en esa ocasión fue recibido calurosamente por la militancia, y también por Cortés, quien declaró: "Con gran afecto, con gran admiración le doy la bienvenida a quien en 2000 nos hizo vibrar de emoción, a quien nos hizo decir sí se pudo, Vicente Fox".

Vicente Fox al Congreso

Recordemos que Vicente Fox en el 2000 vendió la idea de que sería el presidente que sacaría al PRI de Los Pinos (otrora residencia oficial de los mandatarios) y luego apoyó al priista Enrique Peña Nieto y la candidatura de José Antonio Meade, por el Partido Revolucionario Institucional en 2018.

Vicente Fox y Marta Sahagún

Es curioso, dice el medio dirigido por Fidanza, ya que el expresidente es una figura con pocas intervenciones públicas y con algunos giros verbales un tanto desconcertantes pero al círculo rojo le interesa su regreso a la arena política. En el sector empresario tiene más predicamento Fox que Felipe Calderón.

Sahagún sigue siendo una figura de importancia para su esposo. Pasa gran parte del año en Nueva York y de un tiempo a esta parte presume que Santiago Nieto está cerca de cerrar la investigación sobre los supuestos desvíos en el sexenio foxista con destino a la organización religiosa, "Legionarios de Cristo".

