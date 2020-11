Alianza Federalista insiste en que AMLO reciba a gobernadores

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que no ha recibido la carta que le mandaron los 10 gobernadores de la llamada Alianza Federalista, éstos le hicieron un llamado para que los reciba a la brevedad, con el fin de revisar conjuntamente el Presupuesto 2021, evitando el supuesto recorte de recursos a sus respectivos estados.

“Que nos reciba”, pidieron a través de sus redes sociales. Advirtieron que “aplazar el diálogo para agotar plazos, es una afrenta que lastima al federalismo”. El presupuesto deberá ser aprobado el 15 de noviembre y por ello, los gobernadores urgieron a dialogar con el presidente antes de dicha fecha.

A través de sus redes sociales, los mandatarios que conforman la Alianza Federalista compartieron mensajes en los que explican las afectaciones que tendrían sus entidades ante el recorte de recursos para el próximo año.&

Es falso que no se le hubiera entregado la carta de la @AFederalista al presidente @lopezobrador_, como lo afirmó en su conferencia de esta mañana, en la cual planteamos propuestas concretas que beneficien a estados y municipios. pic.twitter.com/SHndgsJSrA — Silvano Aureoles (@Silvano_A) November 3, 2020

Pidieron a AMLO acordar lo más pronto posible un encuentro, pese a que hoy en su rueda de prensa mañanera, el mandatario federal señaló que él ya envió su propuesta la Cámara de Diputados y sería allí dónde deberían buscar el diálogo.

Alianza Federalista pide más dinero a AMLO

Los diez integrantes de la Alianza Federalista (Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Colima) pidieron al resto de los gobernadores que se solidaricen con su petición de no recortar el presupuesto a las entidades federativas.

Hace unos días los liderazgos guanajuatenses alzamos la voz en defensa de los recursos para #GTO.

Hoy insistimos en que el Presidente @lopezobrador_ nos reciba para discutir la propuesta del #Presupuesto2021, ya que como se presenta tendría serias repercusiones para el Estado. pic.twitter.com/Tefl1bEH4r — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) November 3, 2020

Después de que el Presidente aseguró que no había recibido la carta de los gobernadores, Silvano Aureoles, mandatario de Michoacán, compartió en sus redes sociales un acuse de recibo del documento que le hizo llegar físicamente; debido a que las oficinas no estuvieron abiertas al público para recepción de documentos.

Te puede interesar:AMLO a Alianza Federalista: me han faltado el respeto

Sin embargo, Aureoles dijo que hizo llegar la carta de manera electrónica a la Secretaría Particular del titular del Ejecutivo. Te recomendamos: En carta, gobernadores aliancistas piden a AMLO más recursos que en 2020 “Ayer la hicimos llegar por correo electrónico a la Secretaría Particular de Presidencia (secretario.particular@presidencia.gob.mx y veronica.arroyo@presidencia.gob.mx), pues no abrieron al público, y hoy a primera hora se entregó físicamente”, informó el perredista Aureoles Conejo.