Aliados de AMLO divididos en Quintana Roo

Los aliados de AMLO están divididos en el estado

En 2016, el coordinador de Morena quien fue candidato a gobernador José Luis Pech Várguez, obtuvo alrededor de 64 mil sufragios, mientras que el actual mandatario estatal casi 265 mil sufragios, es decir, una diferencia de 200 mil votos que representaron para Carlos Joaquín González el 45% de los sufragios, mientras que para Morena, el 11%.

De este tamaño es la responsabilidad que tiene este partido si en verdad quiere llevar a la Presidencia al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

Eso perfectamente lo sabe AMLO y su equipo cercano, por eso están con su política de “puertas abiertas” como dice el oriundo de Macuspana para quienes quieran participar y adherirse. En política más vale sumar que dividir o restar, pero como dicen por ahí también hay quienes dicen que hay sumas que restan.

No obstante, todavía hay voces discordantes y descontentas por la inclusión de lo que ellos llaman “borgistas”, sin embargo se les olvida que por lo menos en el caso de Maribel Villegas, ella participó activamente con AMLO en 2006 e incluso estuvo en el plantón permanente en Paseo de la Reforma, algo que ahora pocos o casi ninguno de los que protestan lo hicieron.

Las voces opositoras a Pech y Villegas, provocaron que se “colaran” como dicen los mismos dirigentes de Morena, “infiltrados del sistema”, para crear confusión y caos, todo para que no ganen, se les olvida que por algo los dichos son sabios “la ropa sucia se lava en casa”.

Estos inconformes aprovechan los eventos para manifestarse, pero que se sepa, no han conformado una comisión de diálogo, de entendimiento y si acaso no se ponen de acuerdo, pues cada quién es libre de irse o de quedarse,

porque los partidos políticos tienen la virtud de permitir la libre salida y afiliación, sin ninguna consecuencia.

AMLO y sus aliados

En los dos pasados eventos, tanto en Felipe Carrillo Puerto como en José María Morelos, el precandidato tabasqueño presentó dos veces a Marybel Villegas como precandidata a la senaduría, lo mismo que a otros personajes para diferentes cargos y entre los que sobresalen los ex presidentes municipales Gregorio Sánchez

Martínez y Juan García Zalvidea, el primero por el PES y el segundo por el PT, incluso a su dirigente estatal, Hernán Villatoro, ya lo hizo candidato a una diputación federal.

Tiran el huevo y esconden la mano

José Luis Pech Várguez, coordinador de Morena en la entidad, responsabilizó a infiltrados del gobierno de la república de ser los artífices del ‘huevazo’ que recibió el pasado sábado 30 de diciembre en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, posterior al mitin,.

Aseguró que ese hecho significa desesperación de parte del gobierno que con gente infiltrada pretende frenar el avance de Morena y lamentó la agresión física hacia su persona.

“Un alma pobre y rentada, inició un tratamiento intensivo a base de huevos sobre mi cabeza, hoy por la mañana me revisé la cabeza y lo único que me encontré es que me quiere salir más pelo en la zona afectada. No hay duda de que están desesperados y buscan con gente infiltrada frenar el avance de nuestro partido”, puntualizó al tiempo de calificar como “muy lamentable que ya pasen ahora a la agresión física”.



El dirigente morenista manifestó que en las elecciones de este 2018, los quintanarroenses sacarán al gobierno corrupto que es responsable de precios altos en servicios de luz, gas y combustible.

“Los quintanarroenses sacarán a este gobierno corrupto que ha fallado y engañado a todos; la ciudadanía les va a cobrar muy caro a los que hoy gobiernan, los precios tan altos que hoy tenemos que pagar de la luz, el gas, la gasolina, el agua; por nuestra parte nosotros llegamos muy animados al 2018”, precisó.

Reiteró a quienes buscan destruir a Morena que los miembros de ese partido no se rendirán ni detendrán. “Nosotros desde aquí decimos a aquellos que quieren destruirnos que no vamos a rendirnos, que no vamos a detenernos, que vamos a seguir trabajando duro porque estamos muy contentos de ver cómo se incrementa cada día las afiliaciones a nuestro partido”, sostuvo.

A Morena se le puso negro el panorama con su coalición “Juntos haremos historia”, formada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT). Repartido el pastel para Maribel Villegas, Jesús “Impoluto” Pool (par que no la tiene segura), la disputa de una senaduría entre Greg Sánchez y José Luis Pech, de volada Hernán Villatoro; Ignacio García Zalvidea y el ciudadano político Lenin Amaro reclamaron que si somos en porcentaje 50, 25 y 25 por qué todo para Morena y nada para acá.

Se aclaró panorama en Presidium

En los dos eventos del pasado sábado y el que habrá seguramente mañana en Lázaro Cárdenas, se entenderá la importancia de las alianzas locales de López Obrador.

Así tenemos que en el templete se tuvo en primer lugar a la dos veces diputada local y ex delegada federal del Trabajo y Sedesol, Marybel Villegas, también el ex alcalde Gregorio Sánchez Martínez, su esposa Niurka Sáliva; el líder local del PT, Hernán Villatoro; el diputado Mario Villanueva Tenorio, quien también sería candidato a diputado federal por un distrito, y José Luis Pech Várguez.

Por si fuera poco también estuvo presente la diputada local Laura Beristaín, quien recientemente renunció al PRD para buscar por Morena la candidatura a la alcaldía de Solidaridad y el ex alcalde de Cancún, Juan Ignacio García Zalvidea, quien es coordinador del PT en Benito Juárez y a la vez coordinador electoral en el estado.