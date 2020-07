Alfaro amenaza con detener la economía en Jalisco si COVID-19 sigue en aumento

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió a la ciudadanía que cerrará la economía estatal nuevamente si los casos de coronavirus y los ingresos hospitalarios continúan aumentando.

En un mensaje de video subido a las redes sociales, Enrique Alfaro dijo que su gobierno ha implementado un sistema de "botón de emergencia" y que si lo presiona, todas las actividades económicas en Jalisco deberán detenerse de inmediato.

El gobernador añadió que se verá obligado a actuar si las personas no comprenden el riesgo de "romper el bloqueo" y si los números de casos de Covid-19 y los ingresos hospitalarios continúan aumentando, como ha ocurrido en los últimos días.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.

Si las personas inundan las calles de Jalisco, las vidas de cientos de residentes estarán en riesgo y habrá una "necesidad de detener de inmediato todas las actividades en el estado mediante el botón de emergencia", anunció Enrique Alfaro.

¿De qué depende la activación del botón de emergencia en Jalisco?

El funcionario explicó que la activación del botón depende de dos factores: los niveles de ocupación del hospital y la incidencia semanal per cápita de nuevas infecciones por coronavirus.

“Si el primer indicador alcanza el 50% o el segundo alcanza los 400 por millón de habitantes, tendremos que detener [las actividades económicas] nuevamente. Es tan claro como eso. Hoy el primer indicador está en 26% y el segundo está en 290 ”, puntualizó Alfaro.

Nuevo confinamiento en Jalisco será más duro, advierte Alfaro

No obstante, según anunció el gobernador, el cierre económico sería más estricto que el impuesto el pasado marzo cuando todo el país enfrentaba restricciones uniformes de distanciamiento social que se extendió a abril y mayo.

“Significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios. Solo se mantendrían los servicios de salud y seguridad, y los relacionados con el suministro de alimentos ”, precisó.

Si tenías pensado ir de paseo fuera de la ciudad, en medio de la emergencia sanitaria por #COVID19, escucha este mensaje y ayúdame a difundirlo. Tenemos que redoblar esfuerzos y hacer conciencia. Jalisco te necesita: pic.twitter.com/zlVQ6dQTGo — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 8, 2020

“En este período de bloqueo total, los restaurantes no podrían operar, ni siquiera para la entrega a domicilio. No habría transporte público a excepción de personal de salud y seguridad. Los mercados callejeros, bancos, iglesias, el gobierno, las plazas y las calles comerciales no podrían operar ", advirtió.

"Solo los mercados y supermercados podrían abrir durante la semana, exclusivamente para la venta de alimentos".

Situación del coronavirus en Jalisco

Desde el inicio de la pandemia, Jalisco ha registrado 8.090 casos confirmados de Covid-19, ocupando el décimo lugar entre los 32 estados de México, además de 889 muertes. Un tercio de los casos confirmados se detectaron en Guadalajara, la capital y ciudad más grande de la entidad.

Jalisco es uno de los 17 estados a los que se les asignó el viernes el color naranja en el mapa de "semáforo de coronavirus", utilizado para indicar el riesgo de infección por la enfermedad, aunque el gobierno estatal está siguiendo su propio plan de reactivación económica.