Alessandra Vellucci responde a descalificaciones de AMLO a la ONU

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara una vez mas que el hecho de que el Ejército y la Marina sigan trabajando de la mano con la Guardia Nacional ” no es una militarización” y reclamó a las organizaciones internacionales de la CIDH y la ONU, por manifestarse en contra de su propuesta: “Estos organismos de derechos humanos no actúan con profesionalismo, son muy tendenciosos”, dijo.

La jefa del servicio de información de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, lo invitó a participar en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York a la que asisten jefes de Estado, pero en la que el mandatario mexicano no ha querido participar.

“La semana próxima se lleva a cabo el segmento de alto nivel de la Asamblea General, con la presencia de mandatarios de todo el mundo, esperamos que el presidente de México asista y nos presente su postura”, dijo Vellucci al ser cuestionada por Proceso con respecto a los comentarios del presidente que considera a la ONU una organización cara e inútil.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, en el 2021 el presidente de México analizó viajar en noviembre a Nueva York para asistir al Consejo de Seguridad de la ONU.

Alessandra Vellucci responde a AMLO

Vellucci reconoció que “no es una organización perfecta"

“Yo no voy a comentar sobre las declaraciones del presidente de un estado miembro, pero lo que puedo decir es que demostramos a diario en esta sala, en el Palacio de Naciones, en Nueva York, y en todo el mundo muestras concretas de nuestro trabajo”.

Vellucci reconoció que “no es una organización perfecta y que ninguna lo es, pero todos los días demostramos con hechos lo que hacemos’’. Por ejemplo, mencionó las acciones que se llevan a cabo en Pakistán en donde estuvo el secretario general António Guterres para evaluar de primera mano los daños sufridos por las tremendas inundaciones y las necesidades que se enfrentan.

En ese país han muerto al menos mil 400 personas, entre ellos medio millar de niños, 12 mil heridos, y la ONU calcula que 33 millones de personas afectadas, es decir, un 15% de la población total de Pakistán, necesitan asistencia.

Te puede interesar: AMLO demandará a la ONU por no entregar vacunas Covax: “Ya es el colmo”

AMLO señala que ONU es oganismo "alcahuete"

El día de ayer AMLO dijo que "a los organismos alcahuetesse les nubla la vista "

El día de ayer AMLO dijo en su conferencia mañanera que "a los organismos alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos, de la OEA o de la ONU se les nubla la vista por su conservadurismo, se quedan callados, y además se la pasan muy bien’’.

"Tanto la ONU, como la OEA y otros organismos se tienen que reformar. Nos cuestan mucho y no dan resultados, actúan de manera tendenciosa. Y cuando digo nos cuestan mucho es: ganan en dólares y ni se despeinan, no trabajan y hay que estarles pagando, y son así como intocables, se sienten como miembros del gobierno del mundo. Entonces, ya basta de eso’’, dijo el presidente de México quien no ha asistido a ninguna Asamblea General en la sede de ONU en Nueva York desde que inició su mandato.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram