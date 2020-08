Alerta Monreal sobre extorsiones a su nombre y al del Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, alertó que un grupo de personas utiliza su nombre y el de la Cámara de senadores para extorsionar a empresas y particulares, a quienes piden aportaciones de dinero para ayudar al combate de la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con su declaración, desde hace más de dos años una banda de extorsionadores ha usado su nombre para pedir dinero a la gente, por lo que solicitó a la población denunciar estos actos y no dejarse engañar por quienes quieren abusar de su buena fe.

Monreal mencionó que los delincuentes se hacen pasar por él, imitando su voz, su correo y sus perfiles.

“No te quedes callado, porque nos afecta, y la gente piensa que es en realidad una persona vinculada a mí”, dijo, al precisar que la única persona ligada a él es su secretaria particular, Yazmín Yebra.

Presenta denuncia formal por extorsión

Por lo anterior, este domingo, el senador Ricardo Monreal informó que ya denunció formalmente a este grupo de delincuentes que, a pesar de haber sido ya evidenciado, mantiene su modus operandi, por lo que decidió hacer público el caso, a fin de que no haya más extorsiones.

“Debido a que tenemos conocimiento de que algunas personas y empresas han recibido llamadas supuestamente de parte de senadoras y senadores, en las que les piden aportar alguna cantidad de dinero para la atención del Covid-19, el Senado de la República alerta a la población en general, y en particular a las empresas, para que no hagan caso de estas llamadas fraudulentas y no se dejen engañar por quienes abusar de su buena fe”, se lee en un comunicado oficial que emitió el Senado.

"Hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República y también hay al menos 30 denuncias presentadas de manera formal”, agrega en el comunicado.