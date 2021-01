Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, tiene COVID-19

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció este jueves que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que permanecerá en aislamiento sin dejar sus funciones en dicha entidad del sureste de México.

"Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden", escribió en Twitter el mandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Como lo hemos informado en La Verdad Noticias, entre los gobernadores del país que han tenido la enfermedad causada por el SARS-COV-2 se encuentran el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el de Querétaro, Francisco Domínguez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; el de Yucatán, Mauricio Vila, entre otros.

La Secretaría de Salud informó ayer que ya son 129 mil 987 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Además, los casos confirmados ascendieron a un millón 479 mil 835, detalló Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 76 mil 101.

Vacuna rusa

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, viajó a Argentina para analizar la experiencia que se tiene allá con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.>

"Acerca del viaje que hizo el doctor Hugo López-Gatell a Argentina es cierto (...) Va a ver lo de la experiencia de la vacuna que se está aplicando en Argentina, para ver los protocolos, para ver los elementos técnicos, científicos, reacciones en la aplicación, todo lo que se pueda obtener de información para ver si se puede también adquirir esta vacuna", apuntó.

El mandatario federal añadió que López-Gatell será recibido por el presidente argentino Alberto Fernández.

El pasado 23 de diciembre, Argentina se convirtió en el primer país del mundo, fuera de lo que antes era conocido como Unión Soviética, que aprueba la vacuna contra COVID-19 rusa llamada 'Sputnik V'.

