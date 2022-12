Alejandro Moreno responde a la reactivación de desafuero

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respondió a través de redes sociales a la reactivación del proceso de desafuero en su contra, que fue anunciado por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. El líder tricolor aseguró que no se irá a ningún lado y que es víctima de persecución política.

"Y aquí estoy, firme", expresó el dirigente priista, al reiterar que "no me voy a ningún lado", luego de la amenaza de Morena de llevar adelante un proceso de desafuero en su contra, hecho que consideró, busca presionarlo para que apruebe la reforma electoral, que ha dicho que será rechazada en San Lázaro.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, en vísperas del debate por la reforma electoral en la Cámara de Diputados, Morena anunció que se reactivó el proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno, quien ha sido señalado por presuntamente cometer múltiples actos de corrupción.

Alejandro Moreno contra reforma electoral

Defenderemos la democracia de México al costo que sea. pic.twitter.com/GDTV8qkMqX — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 2, 2022

En ese sentido, Alejandro Moreno ha señalado en diversas ocasiones que el PRI votará en contra de la reforma electoral, propuesta por Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido cuestionada por querer desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE). Esta iniciativa no cuenta con la mayoría para ser aprobada.

Por ello, en un video difundido a través de sus redes sociales, Alejandro Moreno reiteró que el PRI “está firme para defender la democracia” por lo que votarán en contra de la reforma electoral en el momento que se requiera en la Cámara de Diputados.

Criticó que ante esta coyuntura, ha vuelto a ser el banco de ataques por parte de Morena. "Resisto con el ímpetu que me da la mejor militancia de México, la del PRI; resisto con el ánimo que me inspiran millones de mexicanas y mexicanos que no están dispuestos a permitir más atropellos desde el poder", indicó.

Te puede interesar: Diputados retomarán proceso de desafuero de ‘Alito’ Moreno: Mier

Audios de Alejandro Moreno

Mi voto es EN CONTRA del proyecto de dictamen de la Reforma Electoral. pic.twitter.com/eYQAwrWAdS — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 28, 2022

Cabe recordar que Alejandro Moreno estuvo implicado en escándalos de corrupción luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió audios en donde se le escucha orquestando supuestos ilícitos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram