Alejandro Moreno pide evitar rompimiento con PAN y PRD

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hizo un llamado a los dirigentes del PAN y PRD para evitar el rompimiento de la coalición Va x México, en medio de los rumores que indican que esta alianza política de oposición será disuelta debido a los desacuerdos que existen con el tricolor.

En ese sentido, Alejandro Moreno aclaró que el PRI nunca ha apostado por la división del país y que el reto que actualmente enfrenta dicha alianza es mantenerse unida y demostrar que son capaces de llegar a acuerdos para mantener lo que es útil. Señaló que “no merecemos un país dividido”.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, el PAN aseguró que ya no confían en Alejandro Moreno, luego de que expresó su apoyo para la propuesta de mantener al Ejército realizando labores de seguridad pública, lo que fue considerado como militarización por parte de la oposición en México.

Alejandro Moreno pide evitar reclamos

Alejandro Moreno ha sido criticado

Al respecto, Alejandro Moreno señaló que el PRI respeta la vida interna de los partidos políticos con los que tiene esta alianza, es decir, el PAN y PRD, por lo que pidió evitar los reclamos y enfocarse en la coalición que fue creada como un contrapeso político a Morena y el gobierno federal.

Agregó que el PRI no ha realizado nunca una campaña en la que se busque denostar al PAN y PRD ni a sus militantes, además de que el tricolor no ha incitado la ruptura de esta alianza política, por el contrario, ha respetado decisiones como no haber ido en alianza en las elecciones 2021 en Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

Cabe señalar que Alejandro Moreno ha sido acusado de supuestamente llegar a acuerdos con Morena para apoyar ciertas iniciativas, a cambio de que cesen los ataques en su contra y las investigaciones por enriquecimiento ilícito que provocaron que una de sus propiedades fuera cateada por la Fiscalía de Campeche.

Audios de Alejandro Moreno

Alejandro Moreno ha sido relacionado en escándalos de corrupción

Alejandro Moreno ha estado implicado en escándalos de corrupción debido a audios que fueron revelados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, donde supuestamente se escucha a Moreno orquestando estos ilícitos.

