Alejandro Moreno pide “echarle la culpa al PRI” por la situación actual de México

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, se ha hecho viral en redes sociales después de que el partido político sacara un promocional pidiendo a los mexicanos “echarles la culpa de todo”.

A pesar de que muchos internautas creyeron que la tendencia #ÉchaleLaCulpaAlPRI se trataba de las acciones negativas que realizó el PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y otros ex presidentes o gobernadores de dicho partido, en realidad se trata de una campaña para resaltar las acciones buenas que efectuaron.

En el promocional de Alejandro Moreno se hable sobre que el PRI dio educación gratuita a los jóvenes de México y Seguro Social a los trabajadores del país; al igual el presidente de dicho partido pide “echarle la culpa” por que millones de personas ya tienen casa propia.

“Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo, y en algo tienen razón... #ÉchaleLaCulpaAlPRI”, escribió Alito en su publicación en redes sociales.

Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo, y en algo tienen razón... #ÉchaleLaCulpaAlPRI pic.twitter.com/KKd1VwUFWw — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 12, 2020

¿Redes en México le echan la culpa al PRI?

A pesa de que en el video se destacan las acciones positivas que realizó en PRI, los internautas no dejaron de resaltar que son más las quejas en contra del ex gobernador de Campeche y del partido que buscar salir del bache que se encuentra por culpa de los actos de corrupción de sus ex dirigentes y militantes han cometido en contra del pueblo mexicano durante varios sexenios.

“PRI culpable: 1. La matanza de Tlatelolco 2: El halconazo 3: Guerra sucia 4: Asesinato Colosio 5: la crisis y devaluación 36 años seguidos 6: la matanza de aguas blancas 7: la masacre de acteal 8: represión en Atenco 9: Nochixtlan 10: odebrecht 11: OHL 12: pactar con narcos”, compartió un internauta.

“¡Wey! ¡Acaban de detener a Lozoya en España y tu sales con esto!”, publicaron tras darse a conocer la detención del ex funcionario del gobierno de Peña Nieto.

¡Wey! ¡Acaban de detener a Lozoya en España y tu sales con esto! ����‍♀️ — Miriam Avalos (@miriam_avalos4) February 12, 2020

