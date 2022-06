Alejandro Moreno asegura haber sido presionado por el voto de Reforma Eléctrica

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, difundió el audio de una conversación que presuntamente tuvo con el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, informándole de la advertencia enviada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que si no votaba a favor de la reforma eléctrica, en el gobierno de la República irían “con todo” contra él.

En una conferencia de prensa, el líder partidista advirtió que no lo van a doblar y continuará al frente del PRI y en alianza con el PAN y el PRD para ir juntos y evitar que en México se instale una dictadura.

Cabe recordar, como hemos informado en La Verdad Noticias, el líder priísta, 'Alito Moreno' fue atacado a través de varios filtrados por parte de Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche. Aquí más detalles.

Alejandro Moreno 'Alito' presume audio

Así actúa el gobierno de MORENA, así quieren dividir a la oposición.

Esta es #LaAmenazaDePalacio. pic.twitter.com/Y672qWAkLG — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 31, 2022

La grabación que presentó Alejandro Moreno habría acontecido el pasado 8 de abril, días antes de la votación de la reforma eléctrica. Esta comienza con el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco apuntando que hablara “en clave”.

Según refiere Manuel Velasco fue enviado por el “número 2″, en alusión al secretario de gobernación, Adán Augusto López para mantener una conversación con su “jefe”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A continuación detalles de la conversación:

Manuel Velasco: Te voy a hablar en clave.

Alejandro Moreno: Sí. MV: Este, me mandaron a traer.

AM: Sí.

MV: Hace como una hora y media.

AM: Ajá.

MV: Nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién ¿sí?

AM: El dos.

MV: Este, habló con su jefe.

AM: El dos.

MV: Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí, ¿ok?

AM: Sí.

MV: Este, y que pues si no jalabas, este, que se iban a ir con todo.

AM: Ah, ok, perfecto, muy bien. Qué bueno que me diste el recado.

MV: Él me dijo: “oye cabrón yo quiero ayudar, este, quiero platicar con él”, le dije “yo sé que está en Aguascalientes, no sé cuándo regrese. Pero sí, sí he platicado con él”, pero sí estoy preocupado, o sea, porque pues esto ya se va a poner muy tenso.

Lo anterior luego de que dichas personalidades se enteraran que Alejandro Moreno se encontraba convocando a una junta de consejo, donde les anunciaban a los diputados que en caso de votar a favor de la reforma eléctrica serían expulsados.

“Tú me conoces, hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante”, se le escucha declarar a Alejandro Moreno, quien dejó en claro nunca ha funcionado con amenazas.

El dirigente nacional del PRI concluyó la llamada con Manuel Velasco, a quien todo el tiempo calificó como “su hermano”, destacando que si sus adversarios querían irse con todo en su contra podían hacerlo, pues si algo le sobrara a Alejandro Moreno son “huevos”.

¿Qué edad tiene Alejandro Moreno?

El político tiene 47 años. Nació el 25 de abril de 1975

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas es un abogado y político mexicano, es el presidente del Partido Revolucionario Institucional desde 2019.

