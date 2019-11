Alcaldesa ofrece jugosa cantidad por la persona que la humilla en redes sociales

Hay que lindos la misma pagina Codigo Sonora era quien promocionaba la concesión de alumbrado y al ex alcalde. Y ahora es la misma pagina que me golpea. Y que querían que les pusiera un OXXO? Que no defendiera al pueblo de Hermosillo de su negocito de 3802 millones. pic.twitter.com/qFsVTldQEP