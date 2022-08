Alcaldesa de Tijuana pide a narcos que “cobren a quienes no les pagaron”

La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, le pidió al crimen organizado que cobren las facturas a quienes “no les pagaron lo que les deben”, y pidió a los narcos que no se metan con los demás ciudadanos o con sus familias, palabras que llegan después de la quema de vehículos y narcobloqueos en la región.

La intención de la alcaldesa al enviar su mensaje es cuidar a la mayor cantidad posible de tijuanenses, especialmente a aquellos que no tienen relación con el mundo criminal, sin embargo su video ha desatado gran polémica.

“Que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas” se le escucha decir.

Autoridades permanecerán alerta ante el crimen organizado

La alcaldesa indicó que las autoridades de la entidad permanecerán alerta para evitar los conflictos armados y poner el riesgo la vida de los civiles, señalado que van a salir a la calle 3 mil efectivos de la Guardia Nacional y 2 mil policías

“El día de hoy también les decimos al crimen organizado, a quienes están cometiendo estos delitos, que Tijuana va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos”.

Además pidió a los integrantes del crimen organizado, que les “cobren las facturas” a aquellos que les deben y no a todos los ciudadanos, esto luego que se registrara la quema de vehículos y narcobloqueos en la región.

“También les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”.

Recordemos que tras la jornada violencia en Tijuana los negocios prefirieron cerrar el fin de semana por temor al crimen organizado.

¿Qué pasó en Tijuana?

Narcobloqueos e incendios se presentaron en la región

Pobladores de Tijuana han reportado narcobloqueos e incendios en la región, señalaron que hombres encapuchados y armados habrían quemado las unidades de transporte público, al parecer dichas acciones se habrían realizado por grupos del crimen organizado, es decir por grupos de narcotraficantes presuntamente por la lucha del territorio.

