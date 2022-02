Alcaldesa de Acapulco defiende a normalistas: "El tráiler iba solo"

Pidió entender los motivos de los normalistas

Nuevamente la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López es noticia y no exactamente por su labor gubernamental, sino que en esta ocasión llamó a ser "empáticos" con los normalistas de Ayotzinapa, tras el enfrentamiento que sostuvieron con elementos de la Guardia Nacional en la Autopista del Sol.

Recordemos que la tarde del pasado viernes, cientos de normalistas abordo de 11 autobuses llegaron a la caseta de Palo Blanco para tomarla, acción que fue impedida por los elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal de Guerrero.

Sin embargo, en dicho enfrentamiento como te informamos en La Verdad Noticias, los normalistas lanzaron un tráiler contra los elementos de la Guardia Nacional dejando un saldo de 14 heridos.

"El tráiler iba solo, ¿A quién vamos a culpar?": Abelina López.

Cuestionada por algunos reporteros por el episodio de violencia que realizaron los normalistas la alcaldesa, Abelina López afirmó que los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" no son delincuentes y que atribuía su actuar por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Cuándo uno no ha vivido el dolor lo piensa de una manera diferente pero cuando ya se trae un dolor solo lo vive el que lo trae y debemos ser empáticos para poder escucharlos. Yo creo que el diálogo no se debe romper por que esto a veces genera vacío, ¿ Y a donde te lleva esto?, a momentos álgidos. Son movimientos, no son delincuentes; hay una causa, hay una labor, creo que no nos puede desviar el fondo principal de la verdadera delincuencia. A ellos hay que escucharlos por encima de que nos griten", expresó.

Respecto al robo del tráiler y su choque contra el módulo de información turistíca, la edil indicó que es difícil culpar a alguien, "El tráiler iba solo, ¿ A quién vamos a culpar?".

¿Qué pasó en realidad con los 43 normalistas de Ayotzinapa?

La justificación de la edil fue que los jóvenes que intentaban tomar la caseta de palo blanco lo hacían con motivo de los 43 normalistas desaparecidos en 2014; sin embargo, el enfrentamiento con la Guardia Nacional tenía como finalidad que se les permitiera tomar dicha caseta y cobrar el peaje lo que cual nada tiene que ver con dicha solicitud de justicia y esclarecimiento del caso.

Volviendo al tema de los 43, ¿qué fue lo que pasó en realidad?: hasta el momento, las investigaciones siguen abiertas, tal es el caso que el Gobierno Federal creó una comisión especial de "la verdad" para descubrir realmente lo sucedido.

La versión del Gobierno Federal anterior es que los estudiantes fueron detenidos el pasado 26 de septiembre de 2014 por policías municipales de Iguala, Guerrero por ordenes el entonces presidente municipal José Luis Abarca y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quiénes presuntamente los asesinó e incineró en un basurero.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.