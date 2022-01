Alcaldesa de Acapulco culpa al calor y la mala alimentación por la inseguridad

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que el calor y la mala alimentación provocan la violencia que se vive en la capital guerrerense.

Al ser cuestionada sobre el índice delictivo del municipio que actualmente gobierna por el partido Morena, López mencionó que algunos alimentos con alto contenido de carbohidratos “te aceleran”.

“La calor puede ser un factor para la violencia, una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación si comes más carbohidratos, pues te aceleran”, comentó la edil a medios locales. “La pobreza extrema, de género también puede ser un factor para la violencia, la falta de empleo, bueno seguiremos trabajando”, agregó.

Abelina López se queja de Adela Román

La alcaldesa de Acapulco reclamó a su antecesora las malas condiciones de la SSP.

La alcaldesa aprovechó para quejarse de las condiciones en las que su antecesora, Adela Román Ocampo, le entregó la administración del paraíso turístico.

“Como yo recibo la Secretaría de Seguridad Pública, pues prácticamente no hay nada. Cero policías certificados. No estamos en cultura cívica, estamos en barandilla. Tengo solamente 14 camionetas. Hubo un abandono en el tema de la seguridad”, aseguró.

La alcaldesa indicó que se tienen detectadas algunas áreas donde la violencia se ha recrudecido y prometió que su administración va a redoblar esfuerzos.

“Mucho se dice, que a mí no me consta, que tiene que ver con las bandas delincuenciales y eso no nos ayuda la verdad, pero creo que se ha bajado el número de homicidios comparados con años anteriores”, aseveró.

Abelina López y la seguridad en Acapulco

Los dichos de López sobre la isneguridad han marcado sus primeros meses como alcaldesa.

En octubre pasado, a poco tiempo de asumir el cargo, la ex legisladora había sido objeto de críticas cuando pidió a la prensa local no hablar sobre la inseguridad para no espantar a los turistas del puerto de Acapulco, poniendo a las personas en contra de los medios de comunicación.

Abelina López Rodríguez dijo ante reporteros que en Cancún se mantienen callados porque han entendido que se debe comer de algo, y cuando se le pidió que abundara sobre el tema, pero ella prefirió salirse del lugar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.