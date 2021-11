Alcalde de Zacatecas pide a la población no salir de casa ante ola de violencia

En medio de la ola de violencia que se vive en Zacatecas a manos del crimen organizado, el alcalde de Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos Ruiz hizo un especial llamado a la población a quien pidió no salir de sus casas durante la noche para evitar riesgos, pues tampoco se cuentan con policías locales.

A través de sus redes sociales, el edil instó a la población a mantenerse alerta y evitar circular por altas horas de la noche ante los imparables hechos violentos que se han registrado en los últimos días en el estado.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en días recientes se reportó el hallazgo de 9 cuerpos colgados de un puente vehicular en el municipio de Cuauhtémoc, según los primeros reportes, las víctimas oscilaban entre los 21 y 42 años de edad.

Alcalde pide no salir de casa ante inseguridad

A tan solo unos días de la renuncia del secretario de Seguridad de Zacatecas, el alcalde Francisco Arcos Ruiz envió un mensaje a la población a través de sus redes sociales, por donde pidió evitar salir de sus casas por la noche para evitar riesgos ante la renuncia de policías locales.

“Quiero pedirle a toda la población que si no tiene que salir en las noches, no salga, que se resguarde, que sean precavidos, que se cuiden, que cuiden de sus familias. No salgan de sus casas, no se expongan si no hay necesidad, salgan a hacer lo necesario: a trabajar, al mandado", apuntó.

Asimismo, recalcó que no se trata de una instrucción del gobierno, sino de una medida de precaución, ya que en medio de los hechos violentos, los policías municipales también presentaron su renuncia.

“No es una indicación, es una invitación para que tengan ustedes en cuenta su propia seguridad. Por el momento no tenemos policía municipal en este turno. Yo tendré el teléfono de seguridad pública y estaré atendiendo sus llamadas (...) aquí estamos, al pie del cañón, firmes con ustedes”, detalló el edil.

Índice de violencia en Zacatecas

Zacatecas es catalogado como uno de los estados con mayor índice de homicidios.

Zacatecas afronta una pugna entre los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que ha sido catalogado como uno de los estados con mayor índice de homicidios en lo que va del año, con cerca de 37 por cada 100.000 habitantes.

Datos presentados por el gobierno federal señalan que entre el 12 y el 18 de noviembre se contabilizaron 55 víctimas de homicidio doloso, sumado al hallazgo de los cuerpos colgados de un puente en Cuauhtémoc, motivo por el cual el alcalde pidió a la población no salir de sus casas por la noche.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!