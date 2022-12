"Al INE si se toca”, responde AMLO a opositores

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este martes enviará a la Cámara de Diputados su plan B para la Reforma Electoral, donde se contemplan varias reformas a las leyes secundarias en dicha materia.

“Se tiene previsto que mañana se envíe. Entendemos que hay sesión doble: convocadas a las 11:00 y a las 5:00 de la tarde, así que debe estarlo recibiendo el Congreso en el transcurso de la mañana”, dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López en la Mañanera.

Desde Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el proyecto incluye la compactación del instituto para ahorrar recursos, además de blindar los procesos para evitar la compra del voto.

“Hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, hay que luchar por eso, claro que sí se toca y se debe de tocar. También que se sepa que la mayoría de la gente en México quiere la reforma, está demostrado en encuestas”, expresó.

Pidió no sorprenderse frente a la decisión de la oposición de votar contra la reforma propuesta originalmente, que se votará hoy, y recordó que en ese plan sí estaban contemplados rubros como disminuir recursos a los partidos y eliminar a los plurinominales.

“Se trata de la iniciativa de Reforma a la Ley Electoral, porque también no debe de sorprendernos, que los del PRI y los del PAN no van a votar por la Reforma Constitucional que hemos propuesto, porque como ellos sostienen ´al INE no se toca´”.

De la misma forma, el mandatario mexicano aseguró que en su proyecto nunca se planteó que la Federación tenga el padrón electoral y no un organismo autónomo. Recomendó a los opositores definirse y no hacer el ridículo.

Agregó que quienes están contra el proyecto de la cuarta transformación no podrán quedarse con el INE para hacer fraude y señaló que la senadora panista Xóchitl Gálvez se ha pronunciado a favor de quitar los programas sociales como las pensiones para adultos mayores.

